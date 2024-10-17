В Японии поражены удвоением количества российских туристов

Японская организация по туризму (Japan National Tourism Organisation, JNTO) опубликовала свежие данные о количестве иностранных туристов. С января по сентябрь этого года они совершили 26 млн 880 тыс. поездок, на 54,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда этот показатель составил 17,3 млн поездок.

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Доминируют среди гостей из-за рубежа, естественно, соседи – туристы из Южной Кореи, Китая, Тайваня, Гонконга, Таиланда, Сингапура. Однако по динамике турпотока среди чемпионов оказались россияне.

В январе – сентябре наши соотечественники продемонстрировали поразительный рост интереса к Японии, совершив 63 900 турпоездок, что на 136,1% больше, чем в прошлом году (27 070). Быстрее увеличилось только количество гостей из Китая – на 228,4%.

Японцы были настолько впечатлены этой динамикой, что вчера вечером даже разослали по российским СМИ пресс-релиз. Его получила и редакция TourDom.ru.

Причины всплеска интереса там никак не комментировали, но они лежат на поверхности. Во-первых, Япония не препятствует россиянам: визу можно получить за 4–5 рабочих дней (при условии аккуратного оформления документов и соблюдения всех требований. – Ред.). Во-вторых, китайские авиакомпании стремятся увеличить транзитный поток из России и нередко предлагают билеты в города Японии по выгодным тарифам.

Например, в мае China Eastern Airlines продавала перелеты из Москвы в Токио и Осаку за 42 тыс. руб. (туда и обратно), включая багаж. В июле Hainan Airlines предлагала перелеты в эти же города из Санкт-Петербурга с пересадкой в Пекине за 43 тыс. руб. туда и обратно, багаж тоже был включен в тариф.

Специалисты называют и другие причины. На фоне роста цен на туры за границу Япония уже не кажется россиянам очень дорогой. Кроме того, экскурсионные поездки в Японию стали привлекательнее, так как сократились возможности для посещения Европы. Интерес к Японии укладывается в общий тренд – россияне чаще посещают и другие страны Азии. Однако именно Япония считается у многих олицетворением экзотики.

«Неудивительно, что самые востребованные даты у туристов – это широко разрекламированные в Японии традиционные праздники Ханами и Момидзи. Но еще одно преимущество Японии – она всегда готова предложить большее количество экскурсионных программ в любое время года и к ним дополнительный выбор», – объяснила Юлия Соколова, руководитель департамента продаж и разработки продукта ITM group.

Например, в дополнение к поездкам в сезон любования красными кленами предлагают посетить Музей будущего TeamLab, кафе Kanadaya с летающими десертами, киберпанк-бар.