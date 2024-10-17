Турпоток в Японию в 2024 году вырос почти в два с половиной раза

Турпоток из России в Японию в 2024 году вырос в 2,4 раза относительно уровня 2023 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

За девять месяцев 2024 года Японию посетили 63,9 тысячи россиян, что на 136,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как уточнили в АТОР, турпоток в Японию пока не достиг допандемийных значений, однако демонстрирует стабильный рост даже с отсутствием прямых рейсов. Большая часть россиян посещает страну с пересадками в Китае.

Ранее сообщалось, что турпоток россиян в Таиланд в сентябре 2024 года увеличился на 11% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным, Россия уступает лидирующему Китаю, Малайзии, Южной Корее и Индии, однако лидирует по числу туристов из числа неазиатских стран, передает «Радиоточка НСН».