Названы страны, где не рады российским туристам

Российские туристы могут столкнуться с необоснованной неприязнью в странах Балтии и Индии, сообщила турагент Наталья Данилова в беседе с порталом АБН24. По ее словам, в последнее время русофобия наиболее заметна именно в тех государствах, куда граждане РФ чаще всего отправляются в отпуск.

Так, в сознании жителей Литвы, Латвии и Эстонии закрепился негативный образ России, предупредила Данилова. Поэтому российские туристы рискуют столкнуться с неприязненным отношением и грубостью в этих странах, пояснила она.

Также эксперт напомнила, что «романтический период» сотрудничества индийского Гоа с россиянами завершился. По ее словам, власти жалуются, что граждане России находятся на острове с просроченными визами или дают взятку за их продление. Кроме того, российские отдыхающие якобы наводят страх на местных своими правонарушениями.

До этого телеведущий литовского национального телевидения LRТ и блогер Альгис Раманаускас извинился перед русскоязычными жителями страны за свои призывы убивать за российские фильмы и музыку. Он попытался переставить акценты своей «сатиры, которую пытаются поставить на службу русской пропаганде».