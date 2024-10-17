Туристы познакомятся с традициями и кухней Таджикистана на Днях культуры

В Таджикистане проходят Дни культуры Катара. С традициями этой страны можно познакомиться в Государственном академическом театре оперы и балета, сообщает «МИР 24».

В фойе проходит выставка изделий народных ремесел и национальных блюд Катара, а в концертном зале представили обширную культурную программу. Ее можно посмотреть в среду и в четверг вечером.

«Мы рады, что такой культурный праздник проходит в нашей стране. Я уверен, что проведение подобных мероприятий способствует развитию культурного обмена и взаимопонимания между нашими народами», – отметил директор Государственного республиканского театра кукол города Душанбе Изатулло Сафарзода.

«С момента, как мы представили здесь эти арабские наряды, видно, что большинство людей хотят больше о них узнать. Эти головные уборы и длинная одежда, которую мы носим, принадлежали аристократам. Я рад, что сегодня таджикский народ знакомится с нашей культурой, традициями и обычаями», – рассказал представитель катарской дилегации Али Джавод аль Хаводжа.

Дни культуры Катара проводятся в рамках соглашения между двумя странами.