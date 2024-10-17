Трэвел-блогерша из России побывала в Париже и раскрыла неприглядные факты

Российская путешественница побывала в Париже и раскрыла неприглядные, по ее мнению, факты о городе. Своими наблюдениями она поделилась в блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

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Автор обратила внимание на проблему с парковками во французской столице.

«В час пик в некоторых многолюдных местах пройти просто невозможно, все заставлено транспортом», — написала она.

Кроме того, туристку возмутило обилие граффити на исторических зданиях и мусор под ногами. Также она отметила узкие улицы города, из-за которых образуются постоянные пробки.

«Главная проблема современного Парижа — это бездомные, — добавила россиянка. — Много бедных людей, маргиналов, которые бродят по центру города, и никто их не прогоняет».

Ранее эта же блогерша раскрыла цены в одной из самых дорогих стран Европы — Исландии. По ее словам, рыба там стоит дешевле, чем в России.