Российская путешественница побывала в Узбекистане и описала некоторые национальные блюда словами «даже смотреть тошно». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Автор посетила рынок Чорсу в Ташкенте и увидела там хасип — баранью колбасу из субпродуктов и риса. По словам россиянки, она не смогла сдержать отвращение от этого блюда.

Кроме того, на прилавках была отварная требуха.

«Внешне еда напоминает отбросы. Но зачем их есть, когда в Узбекистане много вкусностей?» — описала блогерша свои впечатления.

Еще один местный специалитет — калла-поча. Это отварная голова барана, которую чаще всего едят мужчины.

«Самое интересное, что среди моих знакомых есть люди, которые тоже все это обожают, как и сами узбеки», — отметила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша перечислила дикие для россиян привычки жителей Узбекистана. Ее удивило, что у местных принято очень часто пить чай.