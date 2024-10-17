В Италии приняли закон, запрещающий суррогатный туризм

Сенат Италии ввел запрет на суррогатное материнство для пар, прибегнувших к этой практике за рубежом. Впредь их действия будут квалифицироваться как "универсальное преступление", а итальянские пары, воспользовавшиеся услугами суррогатного материнства, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

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Итальянские сенаторы одобрили законопроект, который в свое время внесла правящая партия "Братья Италии" премьер-министра Джорджи Мелони, охарактеризовавшая его как "норму здравого смысла, направленную против коммерциализации женского тела и детей".

На Апеннинах суррогатное материнство запрещено с 2004 года. Нарушителям грозит тюремное заключение от трех месяцев до двух лет и штраф в размере от 600 тысяч до 1 миллиона евро.

Во избежание проблем на родине, многие итальянцы выезжали в страны, где суррогатное материнство разрешено. Теперь этим правом они воспользоваться больше не смогут.

Правозащитники назвали закон "средневековым". Нововведение также подвергли критике и итальянские оппозиционные партии.