Российских туристов не пустили в Катар из-за блеклых цифр в загранпаспортах

Российские туристы не смогли улететь в отпуск в Катар из-за требований авиакомпании. В Домодедово во время регистрации на рейс россиянам отказали по причине того, что автоматическая система сканирования документов Qatar Airways не смогла прочитать их паспорта. В итоге тур был аннулирован, туроператор вернул деньги за проживание, а за перелет нет – включил в фактически понесенные расходы.

© tourdom.ru

Как выяснилось, у туристов были пятилетние заграничные паспорта, в МВД какую-либо собственную ошибку исключили. Да и визуально документы выглядели вполне аутентично, разве что две цифры в машиночитаемой строке были слегка блеклыми.

Туристы вначале подали претензию туроператору с требованием вернуть деньги за сгоревшие авиабилеты (ведь они остались дома не по своей вине), а затем решили судиться.

«В досудебной претензии мы попросили предоставить официальный документ и ссылку на нормативные акты и регламенты, которые дали право авиакомпании отказать в регистрации, но, получив от туроператора формальный ответ, обратились в суд», – рассказал юрист Игорь Косицын.

В первой инстанции туристы дело проиграли – в Красногорском городском суде посчитали, что путешественники могли самостоятельно ознакомиться с правилами катарского аэропорта. Такие правила действительно присутствуют в базе данных для авиакомпаний Timatic, однако в суде не пояснили, где туристы могли с ними ознакомиться – ни туроператор, ни перевозчик информации на этот счет не предоставил.

Апелляционную жалобу рассмотрел Московский областной суд и накануне вынес решение в пользу туристов. С туроператора взыскали 65 тыс. руб. за авиабилеты и такси, 70 тыс. руб. неустойки, 10 тыс. руб. компенсации морального вреда и штраф в размере 50 тыс. руб. Ответственность на туроператора возложили за незаконный отказ в предоставлении услуг, входящих в туристский продукт, по вине авиакомпании.

При этом не исключено, что отвечать в конечном счете придется перевозчику.

«Пока непонятно, какая точная формулировка будет в судебном решении. Возможно, виновной признают именно авиакомпанию, но распишут ответственность туроператора именно как исполнителя по договору реализации турпродукта, в этом случае есть все основания для регресса», – отметил Игорь Косицын.

Правда, есть нюанс. Представитель Qatar Airways в судебном процессе говорил о том, что правила для паспортов в авиакомпании прописаны, но только не на русском языке. Соответственно, именно туроператор должен был довести до туристов информацию об особенностях регистрации. А если не довел, то должен нести ответственность в ненадлежащем информировании.

В сентябре мы написали, что российская туристка не смогла улететь в Паттайю из-за забывчивости судебного пристава. Стоимость тура – более 200 тыс. руб. – удалось вернуть через суд.