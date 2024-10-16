Молодожены из России побывали в Малайзии и удивились ценообразованию

Молодожены из Санкт-Петербурга отправились в Малайзию в свадебное путешествие на две недели. Они рассказали, что поездка обошлась им недешево, но они и не экономили. При этом, ценообразование в стране для них осталось тайной.

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Добирались туристы до Малайзии с пересадкой в Шанхае, перелет в общей сложности занял 16 часов и еще 6 часов ушло на пересадку.

Вся программа тура была составлена в турфирме. Россияне побывали на трех островах, на которых не пришлось скучать. Везде были различные программы.

Побывали туристы и в пещере Бату. Они рассказали изданию Петербург2, что много времени занял подъем по лестнице. До этой природной пещеры можно добраться и самостоятельно, на такси или на общественном транспорте.

Также можно побывать на шопинге. В старне есть много брендов, ушедших из России.

«Обязательно стоит посетить телебашню. Там есть очереди, но все в пределах допустимого. Очередь обусловлена лифтом и его грузоподъемностью. На первом этаже находится смотровая площадка, где ты просто ходишь по кругу. На втором этаже располагается смотровая площадка с рестораном. Ресторан красивый и крутится. Там обед в формате шведского стола - есть отдельные столы с морепродуктами», - рассказали туристы.

Они также рекомендовали в Малайзии покупать фрукты, так как они более дешевые, чем в России.

«Стоит попробовать фрукт дуриан, который очень сильно воняет. Но в отель точно проносить не нужно, так как провоняют и вещи, и мебель. Обычно его едят на улице, часто подают в готовой еде», - рассказали туристы.

Программа тура на одного человека обошлась примерно 300 тыс. рублей, это без учета стоимости перелета и проживания в Куала-Лумпур. Во время поездки на всякие сувениры, рестораны, шопинг и прочее было потрачено около 100 тыс. рублей на двоих. В общей сложности, поездка в Малайзию обошлась туристам примерно в 1 млн рублей. Но при этом, у них были не самые дешевые отели, трансферы и даже индивидуальные экскурсии.

Единственное, что не поняли россияне, так это ценообразование в стране. К примеру, кофе может стоить нормальную цену, а мягкая игрушка – космическую. И так во всем.