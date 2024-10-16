В рейтинг туроператоров по Кубе вошли лишь пять фирм

Рейтинг предпочтений сотрудничества с туроператорами по Кубе, составленный по результатам голосования турагентств столичного региона, оказался гораздо компактнее, чем по более массовым направлениям – в нем всего пять строк. Причина лежит на поверхности: не у каждого туроператора есть доступ к дальнемагистральным самолетам, способным перевезти туристов через Атлантический океан. Тем более с учетом удлиненного из-за санкций маршрута.

В рейтинг туроператоров по Кубе было выдвинуто 10 фирм. 5 из них набрали более 10 голосов и вошли в число лидеров рейтинга по Кубе.

Рейтинг подготовлен на основании опроса специалистов 500 турфирм Москвы и Московской области.

Больше всего предпочтений (41,3%), как и год назад, собрал Pegas. В компании объясняют это тем, что прямую перевозку на Кубу первым восстановил именно этот туроператор в партнерстве с Nordwind. Турагенты со своей стороны добавляют: компания дает «вменяемые цены» и комиссию.

Вторую строчку занимает Библио-Глобус с 24,9%, который отправляет туристов рейсами партнерской авиакомпании «Россия». За год отрыв от первого места заметно сократился – БГ прибавил к своему результату 5,2% предпочтений, даже несмотря на то, что цены на туры агенты называют высокими. Вероятно, причина роста такая же, как и на других направлениях. Многие туристы доверяют нацперевозчику и предпочитают летать на рейсах группы «Аэрофлот», которого с Библио-Глобусом связывают эксклюзивные партнерские отношения.

Anex столичные турагенты поставили на третье место с 20,2%. Туроператор имеет блок мест на Nordwind. По отзывам представителей розницы, туры часто можно найти даже накануне вылета, причем по более низкой цене.

Coral Travel (5,7%) и Fun&Sun (4,4%) занимают четвертую и пятую строчки кубинского рейтинга. Однако разница несущественна – менее одного процента. Обе компании сотрудничают с венесуэльской Conviasa, которая летает из Москвы в Гавану. Это единственный рабочий вариант перевозки на Кубу регулярным рейсом иностранной авиакомпании. Но так как самолеты Conviasa после Кубы направляются в Венесуэлу, то обратный перелет у туристов получается через Каракас, и такой маршрут устраивает не всех.

Надо сказать, что часть билетов на кубинских рейсах представлена в системах GDS, что дает возможность делать туры и туроператорам, не имеющим блоков мест. Они не набрали нужного количества голосов для включения в рейтинг. Однако, по словам турагентов, GDS-туры иногда продаются даже более по привлекательным ценам, чем пакетные.