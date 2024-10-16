Эксперт: в 2024 году Таиланд посетят почти два миллиона россиян

Таиланд до конца года посетят 1,7 млн российских туристов на фоне закрытия многих европейских направлений для граждан России. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС сообщила глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Тхапани Киатпхайбун.

"Ожидается, что к концу года число российских туристов достигнет впечатляющих 1,7 млн. Эта замечательная цифра подчеркивает неизменную привлекательность богатой культуры Таиланда, захватывающих дух пейзажей и теплого гостеприимства. Устойчивый рост числа российских туристов, прибывающих в Таиланд в течение последних трех лет после открытия границ после пандемии COVID-19, не является большой неожиданностью. Только в 2023 году Таиланд посетили 1,48 млн человек из России. Конечно, из-за закрытия многих европейских направлений для российских туристов общий поток путешествующих за рубеж россиян сместился в пользу Азии и Ближнего Востока", - отметила Киатпхайбун.

Собеседник агентства подчеркнула, что "безопасность Таиланда, хорошо развитая инфраструктура и безвизовый режим сыграли значительную роль в привлечении российских туристов".

"Мы надеемся, что эта тенденция сохранится. Неизменная привлекательность страны заключается в гармоничном сочетании культурного богатства, природной красоты и теплого гостеприимства, что делает ее интересным местом для российских путешественников, ищущих незабываемых впечатлений", - добавила она.

Прогнозируемый главой TAT объем турпотока из России по итогам этого года повторит рекордный показатель, зафиксированный в 2013 году. Россия является для Таиланда крупнейшим европейским туристическим рынком и находится на пятом месте по числу посещений среди всех национальных групп туристов. По данным министерства туризма и спорта, с начала текущего года Таиланд посетили более 1,2 млн россиян. На первом месте находится Китай (5,5 млн туристов), на втором - Малайзия (3,9 млн), на третьем - Индия (1,6 млн), на четвертом - Южная Корея (1,45 млн).

Согласно постановлению правительства Таиланда, новые правила безвизового режима для россиян на срок до 60 дней начали действовать 15 июля. Представитель таиландского МИД сообщил ТАСС, что в отличие от предыдущих практик введения визовых послаблений, утвержденный безвизовый период будет действовать без ограничения по времени до дальнейшего уведомления. Туристы могут увеличить срок безвизового пребывания дополнительно на срок не более 30 дней. Согласно действующей процедуре, продление осуществляется в отделении иммиграционной полиции при оплате пошлины в размере 1,9 тыс. батов ($57) до истечения срока действия безвизового штампа.