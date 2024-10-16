Российский турист вернулся из Турции с пулей в спине

Путешествие в Стамбул для жителя Екатеринбурга едва не стало последним в жизни. Георгий, менеджер одной из фирм, занимающейся торговлей металлом, решил погулять с женой в центре города и столкнулся с уличной разборкой. Две группы мужчин вначале пытались решить проблемы на словах, но потом в ход пошли кулаки, а затем и огнестрельное оружие.

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Российские туристы оказались в эпицентре конфликта. Супруге Георгия удалось убежать и спрятаться, а сам он не успел – получил серьезное ранение. В тяжелом состоянии мужчину увезли на скорой в одну из стамбульских клиник. Выяснилось, что пуля попала в спину и застряла в пояснице.

Турецкие хирурги не рискнули ее доставать – операцию Георгию, как сообщило издание Ura.ru, провели уже в Екатеринбурге. Она прошла успешно, по словам врачей, мужчине очень повезло, что пуля не задела позвоночник. Сейчас состояние Георгия стабильное.

Уличные разборки между различными группировками не редкость для Стамбула. Правда, преимущественно они случаются в отдалении от туристических мест. Например, на прошлой неделе произошли массовые драки в районах Газиосманпаша и Султангази (на северо-западе европейской части Стамбула). В первом случае, как пишет издание Ensonhaber, участники конфликта ограничились руками и ногами, во втором – в ход пошли длинные палки и бутылки.

В конце сентября TourDom.ru написал, что российский турист оказался в стамбульской тюрьме из-за того, что сделал в метро фотографию, на которую случайно попала местная жительница. Выяснилось, что поступок россиянина нарушил турецкий закон о частной жизни.