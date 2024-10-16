Лучшие направления для пляжного отдыха зимой

Когда зима приходит, многие мечтают сбежать на тёплые пляжи, чтобы наслаждаться морем и солнцем. Пляжный отдых возможен круглый год, ведь в мире есть множество мест, где тепло даже зимой. В своей статье издание Туристас подробно описало направления, которые идеально подходят для тех, кто не хочет ждать лета и мечтает отдохнуть на пляже прямо сейчас. Отдых на пляже круглый год: где всегда светит солнце.

Мальдивы — тропический рай с белоснежными пляжами и лазурными лагунами. Мягкий климат позволяет отдыхать здесь круглый год, ведь температура воздуха держится в пределах +25–32 °C, а вода остаётся комфортной для купания (+27–29 °C). Несмотря на сезон дождей, солнечные дни преобладают. Прямые рейсы из Москвы делают Мальдивы доступными для россиян. Курорты на Мальдивах предлагают выбор — от роскошных вилл до бюджетных отелей, а также разнообразные развлечения, включая дайвинг и снорклинг. Подводный мир Мальдив — это отдельная история: коралловые рифы, экзотические рыбы и черепахи. Мальдивы также популярны среди пар для романтических путешествий.

Пхукет, Таиланд — крупный курортный остров с пляжами на любой вкус. Климат позволяет отдыхать здесь в любое время года: температура воздуха +28–32 °C, а воды — +26–28 °C. Прямые рейсы из России и безвизовый режим на 30 дней делают Пхукет особенно удобным для россиян. Пляжи Пхукета различны: от оживлённого Патонга до спокойных Карона и Ката. Остров также предлагает множество развлечений — от водных видов спорта до экскурсий по джунглям и историческим достопримечательностям, включая знаменитого Большого Будду.

Оба направления — Мальдивы и Пхукет — подарят вам идеальный пляжный отдых круглый год, независимо от сезона.