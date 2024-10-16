Что надо знать тем, кто собирается провести отпуск в Абхазии

Бархатный сезон на черноморском побережье традиционно заканчивается в середине октября. И сейчас любители спокойного отдыха возвращаются домой и делятся своими впечатлениями. Почему отпускники выбирают Абхазию?

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Санкции и сложность логистических маршрутов практически закрыли перед россиянами Европу. Да и не многим заграница сейчас по карману. В Крыму неспокойно, а черноморское побережье Краснодарского края забито отдыхающими так, что найти свободное местечко, чтобы с комфортом расположиться большой семье, просто невозможно. Альтернативой мы выбрали Абхазию, рассудив: раз уж добраться туда сложнее, то и людей там будет меньше, а отдых доступнее. Эти надежды оправдались лишь частично.

Стоит сразу предупредить, что путешествие в Абхазию на личном автомобиле - удовольствие ниже среднего, если, конечно, вы не фанат езды по горной местности.

Для жителей подавляющей части РФ путь будет пролегать по трассе А-147, которая от Джубги до Сочи представляет собой почти сплошной серпантин. На преодоление 180-километрового участка у нас ушло почти шесть часов, и это глубокой ночью, когда дорога была свободна, если не считать постоянно тормозящих автокараванов большегрузов и технического транспорта. Есть карманы для остановок, и пренебрегать отдыхом не стоит: трасса крайне сложная и требует постоянного внимания, а туристы в многочисленных приморских поселках по пути следования так и норовят прыгнуть вам под колеса. Также постарайтесь не садиться за руль голодным и не забудьте средство от укачивания: дорога в Абхазию будет проверкой вашего вестибулярного аппарата. Зато, уже достигнув Сочи, можно немного расслабиться и насладиться видами. Дороги и развязки сделаны очень грамотно, а тоннели значительно сокращают путь до границы с Абхазией.

Переход границы здесь один, это КПП Адлер. Наслушавшись баек знакомых и начитавшись комментариев в интернете, мы приготовились к долгому ожиданию. Напрасно. Общее время пересечения двух границ (российской и абхазской) заняло не более получаса. Но здесь мы попались на удочку ушлых "бизнесменов". На повороте непосредственно к очереди автомобилей нам помахала группа местных жителей.

"Очередь большая, - предупредили они, - полдня минимум будете стоять".

Это оказалось враньем в расчете на тех, кто приехал в первый раз. За тысячу рублей обещают быстрое пересечение границы, рассказывают про какое-то секретное окно в здании, где происходит проверка документов у "пешеходов", которое, впрочем, никакое не секретное и доступно, как и все остальные, в общем порядке.

Перед выездом обязательно проверьте документы: взрослые пересекают границу с Абхазией по российскому паспорту, а вот у детей до 14 лет в свидетельстве о рождении обязательно должен быть красный штамп, подтверждающий гражданство.

При въезде с рекламных щитов вас будут настойчиво призывать оформить местный страховой полис на автомобиль. Мы не оформляли и поехали как есть, с российским ОСАГО. Какие за это следуют санкции, нам, к счастью, узнать не пришлось, потому что местные стражи порядка, хоть их и много на дорогах, нас так ни разу и не остановили. Не брали мы и местные сим-карты. Но тем, кто хочет быть на связи постоянно, а не у точек с вайфаем, без них не обойтись: роуминг здесь космически разорительный.

Выбирая место для отдыха, мы сразу же принципиально отказались от популярных курортных Гагры, Пицунды и Сухума (который к тому же еще и находится достаточно далеко). На побережье есть множество небольших поселков, о которых массовые туристы и не слышали. Наш выбор пал на бывший советский совхоз "Цитрусовый", километрах в 40 от границы. Уже из названия понятно, чем здесь исторически зарабатывает на хлеб большинство жителей. Действительно, почти весь поселок занимают плантации фруктовых деревьев: мандаринов, хурмы, граната, фейхоа. Коровы охотно лакомятся ими прямо с веток. Буренок много, и они создают своеобразный местный колорит и антисанитарию.

Принято считать, что современных гостиниц и отелей в Абхазии очень мало. В общем, это так, учитывая большой в последние годы наплыв отдыхающих. Тем не менее в поселке Цитрусовом небольших семейных отелей хватает, и строятся еще. Мы же предпочли арендовать квартиру, чтобы просторно разместить пять человек. Искали ее традиционным способом, через популярный сайт объявлений. С хозяевами повезло: встретили, заселили, все объяснили. Даже кроватку с новеньким матрасом привезли для младшей дочки, в общем, были верхом любезности. Да и цену за жилье назначили очень умеренную: четыре тысячи рублей в сутки. Это гораздо дешевле, чем за аналогичный по качеству и размерам номер в гостинице.

С питанием были сложности. В поселке есть несколько магазинчиков, но выбор там просто аховый. Полки заставлены пивом и чипсами, а вот за мясом или овощами пришлось выбираться в город. Часто спасали местные полуфабрикаты. Они отличного качества, хоть и недешевы, а хинкали, например, или вареники с сыром ничуть не уступают по вкусу тому, что подают в кафе и ресторанах. Каждый день обедать и ужинать в кафе, конечно, дорого, а бюджетной столовой здесь нет. Семье из пяти человек обед в кафе обходился в среднем в 1500 - 2000 рублей. В Гагре - в два раза дороже.

Больше всего порадовало, конечно, море. Чистое и прозрачное, теплое, достаточно спокойное - рай для детей. Воздух шикарный, кругом много зелени, пахнет хвоей, знаменитыми пицундскими реликтовыми соснами, которые, кажется, лечат астму и другие болячки прямо на глазах. Приплывали дельфины, которые, как рассказывают, здесь довольно частые гости. Пляж практически безлюден, удивительное для бархатного сезона зрелище. В общем, для тех, кто хочет уединения, природы, моря, это интересный вариант.

Ну а если соскучились по цивилизации, тоже не проблема: Пицунда практически в пешей доступности. Тут вам и аттракционы, и аквапарк, и другие стандартные развлечения курортных городов. Цены кусаются, и сразу стоит приготовить наличные. За последние годы в плане финансовой инфраструктуры сделан большой шаг вперед, кое-где принимают карту, в большинстве мест можно будет сделать перевод, подключившись к вайфаю. Однако основным средством платежа остаются наличные деньги.

Что бесплатно, так это традиционная абхазская приветливость и радушие. Увидев тебя второй раз в жизни, абхаз радуется тебе как родному брату, жители поселка постоянно предлагают выпить кофе, сыграть в нарды, всегда готовы поговорить или помочь в каких-то бытовых вопросах. Все-таки не зря Абхазию называют страной души.