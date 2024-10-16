В Каире для туристов открыли Большой Египетский музей

В Египте сегодня заработал Большой Египетский музей в Гизе, правда в режиме лайт. Для туристов пока недоступна часть галерей, среди которых будут экспозиции с артефактами из гробницы фараона Тутанхамона. Кроме того, ограничено количество посещений в течение дня – максимум 4 тыс. человек.

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Грандиозный по своим размерам музей строили больше 10 лет. Ранее посетителей допускали лишь на отдельные площадки, но основные фонды оставались недоступны. Со всей страны было собрано около 64 тыс. экспонатов. Многие раритеты поступили из запасников музеев Каира, Луксора, Асуана. В том числе запланирован и переезд золотой коллекции Тутанхамона.

Тестовый режим продлится с 16 октября и до официального открытия, сообщили на сайте музея. Даты пока что нет. Власти страны неоднократно переносили начало официальной церемонии открытия Grand Egyptian Museum. В планах провести пышное театрализованное представление. На него будут приглашены короли и главы государств со всего мира.

Туристам доступны организованные экскурсии. Для иностранных посетителей билет стоит 1,7 тыс. фунтов (3,4 тыс. руб.), для детей и студентов – полцены. За эти деньги обещают полуторачасовую прогулку с гидом. Предусмотрено четыре слота начиная с 9 утра. Дешевле входной билет для самостоятельного осмотра – 1,2 тыс. для взрослого и 600 для детей. Для посещения открыты 12 залов с экспозициями от древних царств до римского периода. Бесплатная фотосъемка возможна с использованием мобильных телефонов. Билеты продают только в онлайн-кассе на сайте музея.

До последнего времени российские туристы могли поехать по экскурсионным программам в Египетский национальный музей на площади Тахрир в столице АРЕ. Стоимость автобусной поездки из Хургады и Шарм-эль-Шейха начиналась от 40 долларов в уличных агентствах с минимальным обслуживанием и примерно вдвое больше – у принимающих туркомпаний. Сколько будет стоить тур с посещением нового музейного комплекса в Гизе, пока неизвестно.

Ранее TourDom.ru писал, что в Египте входные билеты в музеи и на экскурсии к археологическим достопримечательностям стали продавать только по безналичному расчету. У туристов, покупающих экскурсии у туроператоров или местных туристических компаний, сложностей нет.