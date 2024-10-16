Турист перечислил самые раздражающие привычки немцев

Российский тревел-блогер побывал в Германии и перечислил самые раздражающие, на его взгляд, привычки местных жителей. Своей историей он поделился в личном блоге под названием TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что немцы очень жесткие, прямолинейные и любят высказывать свое мнение в лицо.

«"Это платье для стройных девушек, а ты — толстуха", — такой диалог развернулся между молодой парой в магазине, где парень помогал девушке выбрать платье. При этом она совсем не обиделась, а просто выбрала другое платье», — удивился он.

Путешественник также рассказал, что привычка немцев «бронировать» лежаки на отдыхе раздражает даже их самих. Кроме того, жители Германии, по его словам, любят «не замечать» очереди и становиться в самое начало. Если сделать им замечание, они посмотрят с «недоуменным видом», добавил автор.

Помимо этого, россиянин поразился, что в стране с крупнейшей экономикой Европы до сих пор есть «гопники».

«Если зайти в спальные районы того же Берлина или Мюнхена, то удивляешься тому, какой контингент там можно встретить. У нас такое было распространено в лихих 90-х, а в Германии гопники существуют до сих пор. Ветровка "Адидас", кепка и кеды — классический внешний вид и классическое поведение гопарей — шумят, мусорят и "задевают" прохожих», — пояснил он.

Еще одна привычка, о которой написал блогер, — жаловаться на соседей по любому поводу.

«Немецкая полиция всегда реагирует на подобные вызовы — каким бы глупым ни казался повод. Ведь для самих немцев закон и порядок превыше всего», — заключил он.

Ранее этот же тревел-блогер рассказал, что девушки в Германии боятся выходить на улицу из-за поведения мигрантов. По их словам, приезжие могут «подойти и схватить за всякое» даже в общественном месте.