«Россия» будет летать из Нижнего Новгорода в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх

Прямые рейсы в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх запустят из Нижнего Новгорода этой зимой. Об этом сообщает пресс-служба «Аэрофлота».

С 27 октября «Аэрофлот» переходит на новое сезонное расписание, которое будет действовать до 29 марта 2025 года. В него включены полеты из нижегородского аэропорта на египетские курорты, а также в Санкт-Петербург. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Россия».

Ранее сообщалось, что пилотов самолета осветили лазером во время захода на посадку в аэропорту Нижнего Новгородка.

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