Крупные авиакомпании начали получать сообщения об угрозе на рейсах

Сразу несколько крупных авиакомпаний начали получать сообщения об угрозе взрыва на индийских рейсах. Об этом сообщает The Hindu.

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В их числе — самолет Air India, который 15 октября летел из Дели в Чикаго и был перенаправлен в канадский город Икалуит. Там лайнер и пассажиры прошли повторную проверку безопасности. В этот же день аналогичные сообщения получили рейсы Akasa Air Багдогра — Бангалор, Air India Express Джайпур — Айодхья и SpiceJet Дарбханга — Мумбаи.

Известно, что угрозы рассылались через соцсеть X (бывший Twitter) и электронную почту. Кроме рейса Air India, ни один не был перенаправлен.

В понедельник, 14 октября, похожие предупреждения получили три других пассажирских самолета индийских авиакомпаний. Проводится расследование.