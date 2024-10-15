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Крупные авиакомпании начали получать сообщения об угрозе взрыва на рейсах

Сразу несколько крупных авиакомпаний начали получать сообщения об угрозе взрыва на индийских рейсах. Об этом сообщает The Hindu.

Крупные авиакомпании начали получать сообщения об угрозе на рейсах
© Lenta.ru

В их числе — самолет Air India, который 15 октября летел из Дели в Чикаго и был перенаправлен в канадский город Икалуит. Там лайнер и пассажиры прошли повторную проверку безопасности. В этот же день аналогичные сообщения получили рейсы Akasa Air Багдогра — Бангалор, Air India Express Джайпур — Айодхья и SpiceJet Дарбханга — Мумбаи.

Известно, что угрозы рассылались через соцсеть X (бывший Twitter) и электронную почту. Кроме рейса Air India, ни один не был перенаправлен.

В понедельник, 14 октября, похожие предупреждения получили три других пассажирских самолета индийских авиакомпаний. Проводится расследование.

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