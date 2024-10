Что посмотреть в Намибии: девять причин оказаться посреди ничего

За день путешествия по Намибии, которая когда-то была немецкой колонией, можно встретить десятки антилоп и ни одного человека. До горизонта простирается буш, сменяющийся пустыней, и мысль «вот так выглядит то самое in the middle of nowhere» не идет из головы. А впереди океан, дикие животные и почти дикие племена. Чем же заняться в этой странной стране?

Выучить все виды антилоп

Ориксы, импалы, куду, спрингбоки, гну — различать антилоп, обитающих в Намибии, вы научитесь довольно быстро. Ибо гуляют они, как те самые кошки, сами по себе. Выскакивают внезапно на проезжую часть, пыхтят ночью за стенами вашего бунгало — и к этому вы привыкнете быстро. Как и к тому, что в меню ресторанов мясо антилопы популярнее свинины и говядины.

Отправиться на гейм-драйв

Если вы мечтаете увидеть диких животных во время сафари в Намибии, знайте: в сафари вы не поедете, зато отправитесь на гейм-драйв. Именно так называется тур на машине (зачастую открытой) в поисках жирафов, слонов, носорогов, антилоп (впрочем, последних искать не надо, они сами вас найдут). Больше всего четвероногих обитателей сосредоточено в национальном парке «Этоша». Однако по всей стране есть небольшие частные парки, разбитые вокруг отелей-лоджей.

Заблудиться в городе-призраке

Заброшенные домики, построенные немецкими колонистами в начале XX века, утопают в песках. Менее 100 лет назад Колманскоп был одним из самых процветающих городов мира благодаря алмазам, которые здесь нашли. Но при наличии собственной пивоварни, фабрики мороженого, театра в городе не было главного — источника воды. Алмазов не стало, и Колманскоп был покинут. Теперь его поглощает пустыня, а туристы делают «мистические» кадры в «залитых» песком комнатах с облупившимися стенами.

Покорить дюну

Несмотря на то что сцены в пустыне для фильма «Дюна» снимали в ОАЭ, вы не сможете не вспомнить блокбастер, попав в старейшую на планете пустыню Намиб. Особенно, когда будете взбираться на вершину самой популярной дюны Big Daddy в долине Соссусвлей. Оранжевые пески, простирающиеся до горизонта, будят воображение, как и усилия, которые приходится прилагать, карабкаясь по сыпучему склону вверх на высоту 356 метров. А еще при ходьбе вы услышите мелодичный звук — его «издает» песок.

Спуститься в мертвую долину

«Место, где заканчивается время», — так иногда переводят слово «Дедвлей», которое также означает «мертвая долина». С вершины окружающих дюн локация просматривается особенно хорошо: потрескавшаяся на раскаленном солнце глиняная поверхность почти белого цвета, из которой торчат почти черные стволы погибших деревьев. Инопланетные фото и видео вам обеспечены.

Увидеть, как пустыня борется с океаном

Намибия — единственное место на Земле, где пустыня вплотную подходит к океану (обычно их разделяет полоса растительности). Эпическая «встреча» происходит недалеко от Свакопмунда в районе бухты Сэндвич-Харбор, где вода каждый день агрессивно облизывает песок, а тот в свою очередь так и норовит засыпать все вокруг. Туман частенько сопровождает эту драму.

Полюбить устрицы

Говорят, если вы полюбили оливки, то стали взрослым. И, кажется, следующая ступень взросления — любовь к устрицам. Если вы ее еще не ощущаете, скорее поезжайте в город-порт Свакопмунд, где вас будут кормить моллюсками утром, днем и вечером. Прогулка на катере — угощайтесь устрицами. Джип-сафари по дюнам — в перерыве вас опять ждут ракушки. Ужин в одном из прибрежных ресторанов — ну, тут все понятно.

Подружиться с пеликаном и котиком

Устрицы уходят на второй план, когда во время прогулки по Атлантике на катер проскальзывают (в прямом смысле) морские котики. Потешные животные заглядывают в глаза туристам и широко раскрывают пасть, требуя рыбу. За ними появляются пеликаны, которые тоже не прочь пообедать. Благо закуску для безбилетников заранее готовит команда судна.

Познакомиться с самыми красивыми девушками

Женщины племени Химба — самые красивые, и спорить с этим бесполезно. Обмазанные глиной волосы, масса украшений и минимум одежды. Секрет красоты прост: дамы не моются, натирают кожу глиной с жиром и окуривают себя благовониями, чтобы убить запах и микробы. Другое местное племя — бушмены (древнейший народ) — тоже красивые: невысокие, миниатюрные и с крайне пышной пятой точкой. Но еще красивее их язык, наполненный щелкающими согласными.