Таиланд хочет дарить туристам по 3 тысячи рублей

Совет по туризму Таиланда призывает правительство королевства выдавать по 1 тыс. батов (около 3 тыс. руб. по действующему курсу) иностранным туристам, посещающим определенные регионы страны. Об этом сообщает Bangkok Post. Мера призвана стимулировать экономику отдельных таиландских провинций.

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Бонус предлагается выдавать не живыми деньгами, а цифровыми. Подробности пока не раскрываются, но, по всей видимости, речь идет о некой схеме, которая не позволит вывозить эти средства из страны. Вероятно, потратить их можно будет на покупку товаров и услуг только в некоторых локациях. Как это собираются осуществить технологически – неясно.

В последнее время в таиландской прессе появилось много публикаций на тему необходимости привлекать иностранных туристов не только на давно популярные курорты, а и в другие регионы королевства. В частности, поэтому и предлагаются различные модели стимулирования. При этом идея финансовых бонусов для гостей из-за границы звучит, пожалуй, впервые. Прежде гораздо более популярной была тема поборов – введения туристического налога для въезжающих в страну иностранцев – 300 батов (около 900 руб.). Копья по этому поводу ломают еще с 2019 года. По последним данным, новый министр туризма Таиланда все же решил поставить точку в этом вопросе, и обложить туристов налогом со следующего года.

Можно предположить, что даже если тайское правительство сочтет идею ТСТ разумной и выделит средства на «дотации», лишь немногим из наших туристов достанутся бонусы. Россияне массово отправляются в Таиланд прежде всего ради пляжного отдыха и выбирают популярные морские курорты – Пхукет, Паттайю, реже – Хуа Хин, острова Самуи, Самет, Чанг, Ко Липе и т. д. На север, в удаленные от моря Чиангмай, Чианграй, и уж тем более в менее популярные места выбираются лишь единицы из числа самостоятельных путешественников.