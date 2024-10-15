Где встретить Новый год в Азии: три популярных направления

Встретить Новый год в путешествии – это уникальная возможность открыть новые культуры, традиции и обычаи. Турагент Валерия Павлюкова рассказала Тульской службе новостей о лучших местах отдыха в Азии.

Говоря об азиатских странах для отдыха на Новый год с питанием «на завтраках», эксперт отметила, что Таиланд является лидером среди подобных направлений. Сухой сезон здесь начинается с декабря, а температура достигает +25 градусов. В Таиланде отмечают Новый год три раза: 1 января, в феврале по китайскому календарю и в апреле по национальной традиции.

Паттайя

По словам Павлюковой, Паттайя – универсальное направление для отдыха: пляжи, шоу, экскурсии, поездки в Бангкок. Цены на местные заведения ниже, а пляжный отдых можно разнообразить поездками на соседние острова. Тур «на завтраках» на семь ночей для двоих взрослых стоит от 280 тысяч рублей.

Пхукет

Пхукет подойдет для пляжного отдыха с множеством достопримечательностей: статуя Будды, храм Ватчалонг, старый город Пхукет-таун. Цены на тур «на завтраках» на семь ночей для двоих взрослых начинаются от 360 тысяч рублей, отметила турэксперт.

Шри-Ланка

Второе азиатское направление, которое входит в тройку лидеров, – это островное государство Шри-Ланка. Шри-Ланка – активный отдых с дайвингом, кайтсерфингом и сафари, передает слова Павлюковой Тульская служба новостей. Полетная программа меньше, чем в Таиланде, а цены начинаются от 300 тысяч рублей на двоих взрослых: сюда включены девять ночей с питанием «на завтраках».

Гоа

Третья страна для теплого и активного отдыха на Новый год – это Индия, в частности Гоа. Гоа – теплое море и 30 градусов тепла. Северный Гоа подойдет для молодежи с шумными вечеринками, а Южный Гоа – для респектабельного отдыха на чистых пляжах и в роскошных отелях. Цены на тур «на завтраках» на семь ночей для двоих взрослых стартуют от 250 тысяч рублей. Для посещения Индии потребуется электронная виза.

Отметим, что россияне активно продолжают бронировать туры на октябрь. О доступных по стоимости и комфортной температуре туристических направлениях читайте в материале «ФедералПресс».