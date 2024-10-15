Российские туристы спасли птичку в аэропорту Венесуэлы

Путешествие в Венесуэлу для двух российских туристов завершилось, как они написали, «бесподобным случаем». Прямо перед вылетом в Москву из Порламара отдыхающие заметили за окном на втором этаже аэропорта застрявшую птичку – очень маленькую и очень грустную.

«Я попросила службу безопасности спасти бедняжку, но сотрудник аэропорта показал, что птичка, мол, очень высоко, нет возможности залезть», – написала туристка в профильном чате, посвященном отдыху в Венесуэле.

Такой ответ наших соотечественников решительно не устроил, и они продемонстрировали, что самостоятельно способны покорить всякие высоты, – оба работают тренерами по акробатической йоге. Сотрудник службы безопасности понял – настроены россияне серьезно, и позвал своих коллег, чтобы вместе решить, что же делать, как спасти птичку. Пока совещались, самолет Conviasa, на котором туристы должны были лететь в Москву, уже подали для посадки.

В итоге сотрудников аэропорта удалось уговорить выпустить туриста-акробата на улицу, минуя гейт. Мужчина ловко и очень быстро поднялся по пальме до второго этажа аэровокзала, освободил птаху и спустился с ней вниз.

«Это в копилку про отзывчивость и дружелюбность венесуэльцев», – добавила Алина.

Россияне в итоге на рейс не опоздали и улетели в Москву. О дальнейшей судьбе птички не сообщается, но, вероятно, она тоже улетела, правда, не так далеко.

Накануне TourDom.ru написал о курьезном случае в аэропорту Вроцлава. Пассажир с женой планировали лететь на отдых в испанскую Валенсию, однако, находясь у пограничного контроля, он вдруг решил похвалить внешний вид супруги фразой Jesteś bombowa!, что можно перевести как «Ты просто бомба!» Сотрудники службы безопасности изолировали 40-летнего мужчину от остальных людей и отправили на досмотр. В итоге за комплимент жене поляку пришлось заплатить штраф.