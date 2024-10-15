В Праге рассказали, каких туристов не хотят видеть в стране

В Праге запретили туристическим агентствам организовывать ночные походы по пабам.

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Проведение экскурсий станет невозможным в период с 22:00 до 06:00. В мэрии пояснили, что хотят таким образом привлечь в чешскую столицу путешественника иного типа:

«Мы ищем более культурного и состоятельного туриста, а не человека, который приезжает на короткое время только для того, чтобы напиться», – заявил заместитель главы города Иржи Поспишил.

Чиновники считают, что новая мера не скажется на заработках города.

Между тем Прага давно является популярным местом для шумных мальчишников и любителей пабов в основном из Великобритании. В некоторых ресторанах пиво по-прежнему дешевле воды. В то же время никто не мешает туристам ходить в те же самые бары ночью самостоятельно или с друзьями. Главное – не ходить туда организованными группами.

Прага – не первый европейский город, который не хочет видеть у себя определенную категорию туристов. Так, в Амстердаме с прошлого года можно встретить антирекламу про штрафы и ущерб здоровью, всплывающую в поисковых системах при запросах «мальчишник в Амстердаме», «дешевый отель в Амстердаме» и «поход по пабам в Амстердаме».

Ранее TourDom.ru писал, что в Таиланде передумали отменять запрет на дневную продажу алкоголя. Туристы по-прежнему не смогут покупать спиртное с 14:00 до 17:00.