В Праге рассказали, каких туристов не хотят видеть в стране

В Праге попросили не приезжать туристов, которые просто хотят напиться
В Праге запретили туристическим агентствам организовывать ночные походы по пабам.
Проведение экскурсий станет невозможным в период с 22:00 до 06:00. В мэрии пояснили, что хотят таким образом привлечь в чешскую столицу путешественника иного типа:
«Мы ищем более культурного и состоятельного туриста, а не человека, который приезжает на короткое время только для того, чтобы напиться», – заявил заместитель главы города Иржи Поспишил.
Чиновники считают, что новая мера не скажется на заработках города.
Между тем Прага давно является популярным местом для шумных мальчишников и любителей пабов в основном из Великобритании. В некоторых ресторанах пиво по-прежнему дешевле воды. В то же время никто не мешает туристам ходить в те же самые бары ночью самостоятельно или с друзьями. Главное – не ходить туда организованными группами.
Прага – не первый европейский город, который не хочет видеть у себя определенную категорию туристов. Так, в Амстердаме с прошлого года можно встретить антирекламу про штрафы и ущерб здоровью, всплывающую в поисковых системах при запросах «мальчишник в Амстердаме», «дешевый отель в Амстердаме» и «поход по пабам в Амстердаме».
Ранее TourDom.ru писал, что в Таиланде передумали отменять запрет на дневную продажу алкоголя. Туристы по-прежнему не смогут покупать спиртное с 14:00 до 17:00.