Названы самые популярные страны для отдыха в бархатный сезон

Среди российских туристов вырос интерес к отдыху в Азии в бархатный сезон. В период с сентября по октябрь 2024 года в 2,5 раза увеличилось количество заказов в Японии. Доля направления составила 3,1%, пишет "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

По мнению экспертов, это может быть связано как с красотой страны именно в осенний период, так и с довольно простой процедурой получения визы для граждан РФ.

На втором месте оказалась Южная Корея, где в бархатный сезон доля направления составила 2,8%. Третью строчку рейтинга занял Вьетнам с долей 1,6%, так как интерес российских туристов к этой стране вырос в два раза.

Кроме того, в два раза вырос интерес россиян к ЮАР (доля страны – 0,6%) и Венгрии (1,1%). В Южной Африке в сентябре и октябре весна, и погода подходит для осмотра достопримечательностей. Венгрия популярна у туристов, которые едут в Будапешт. К тому же оттуда с венгерской шенгенской визой можно отправиться в другие страны Европы.

В топ стран также вошли Китай, Филиппины, Греция, Грузия и Азербайджан.

Между тем доля бронирований россиянами авиабилетов за рубеж на октябрь увеличилась на 29% по сравнению с сентябрем, до 46%. Самым популярным направлением стал турецкий Стамбул (8%).

Также россиян предупредили, что стоимость летнего отдыха может вырасти на 25% в 2025 году по сравнению с текущим сезоном. Как отмечают эксперты, стоимость отдыха составит в среднем 180 тысяч рублей. Такое явление связано с подорожанием авиа- и железнодорожных билетов, считают эксперты.