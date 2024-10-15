Названы лучшие направления для отдыха с детьми осенью

Турция является лучшим местом для поездки с детьми на отдых в период осенних каникул, считает тревел-блогер Наталия Ансталь. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнула, что можно выбрать самый южный регион — Аланию. По ее словам, в октябре и ноябре в Турции еще тепло. Кроме того, посоветовала эксперт, можно рассмотреть Египет.

Турция — одно из самых ближайших и доступных заграничных направлений для отпуска с детьми. Можно выбрать самый южный регион — Аланию. В целом в Турции в октябре и ноябре еще тепло. Также можно рассмотреть Египет, там в этот период тоже достаточно комфортная температура, — пояснила Ансталь.

Тревел-блогер отметила, что есть страны, где туристический сезон только начинается. К ним относятся Таиланд, Шри-Ланка, Куба. По ее словам, если позволяет бюджет, стоит посетить Мальдивы. Для отдыха с подростками тем временем подойдут Танзания и Венесуэла, добавила Ансталь.

Из внутренних направлений тоже достаточно много вариантов. Самым теплым регионом будет Сочи, тогда можно еще будет зацепить Абхазию, расположенную неподалеку. Также можно съездить на Алтай, Камчатку, в Калининград и Карелию. Также не стоит забывать о Подмосковье и Санкт-Петербурге, — заключила эксперт.

Ранее Ансталь рассказала, что стоит посетить Мурманск и Шантарские острова, чтобы увидеть китов. Турэксперт отметила, что подобное путешествие вызовет массу восхищений. По ее словам, на Шантарских островах есть бухта Врангеля, куда заплывает до 40 особей китов.