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Названы лучшие направления для отдыха с детьми на осенних каникулах

Турция является лучшим местом для поездки с детьми на отдых в период осенних каникул, считает тревел-блогер Наталия Ансталь. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнула, что можно выбрать самый южный регион — Аланию. По ее словам, в октябре и ноябре в Турции еще тепло. Кроме того, посоветовала эксперт, можно рассмотреть Египет.

Названы лучшие направления для отдыха с детьми осенью
© РИА Новости

Турция — одно из самых ближайших и доступных заграничных направлений для отпуска с детьми. Можно выбрать самый южный регион — Аланию. В целом в Турции в октябре и ноябре еще тепло. Также можно рассмотреть Египет, там в этот период тоже достаточно комфортная температура, — пояснила Ансталь.

Тревел-блогер отметила, что есть страны, где туристический сезон только начинается. К ним относятся Таиланд, Шри-Ланка, Куба. По ее словам, если позволяет бюджет, стоит посетить Мальдивы. Для отдыха с подростками тем временем подойдут Танзания и Венесуэла, добавила Ансталь.

Из внутренних направлений тоже достаточно много вариантов. Самым теплым регионом будет Сочи, тогда можно еще будет зацепить Абхазию, расположенную неподалеку. Также можно съездить на Алтай, Камчатку, в Калининград и Карелию. Также не стоит забывать о Подмосковье и Санкт-Петербурге, — заключила эксперт.

Ранее Ансталь рассказала, что стоит посетить Мурманск и Шантарские острова, чтобы увидеть китов. Турэксперт отметила, что подобное путешествие вызовет массу восхищений. По ее словам, на Шантарских островах есть бухта Врангеля, куда заплывает до 40 особей китов.

Отдых за границей