Туристы стали активнее бронировать новогодний отдых в Турции

Турагенты отмечают активизацию интереса туристов к турам в Турцию на даты новогодних праздников. Как говорят участники рынка, некоторые туристы предпочитают застраховаться от риска дальнейшего обострения противостояния на Ближнем Востоке, закрытия воздушного пространства конфликтующих сторон – Ирана, Израиля, а также соседних стран. В том числе и поэтому выбирают турецкие курорты, где, в отличие от Египта или ОАЭ, некомфортно купаться в море в зимнее время – можно пользоваться только бассейнами с подогревом, зато маршруты авиарейсов более короткие и не предполагают пролет над государствами, вовлеченными в конфликт. Еще один фактор выбора – относительно демократичные цены.

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Мы поинтересовались у крупных онлайн-тревел-агентств, туры в какие отели Турции у них пользуются наибольшим спросом на новогодние даты. В «Слетать.ру» топ-5 составляют Delphin Be Grande Resort 5* – 21,4% от общего объема продаж турпакетов на турецкие курорты, Gloria Serenity Resort 5* (14,3%), Arnor De Luxe Hotel & Spa 5*, Club Hotel Sera Deluxe 5* и Dobedan Exclusive Hotel & Spa 5* – на последние три гостиницы приходится по 7% бронирований. В Level.Travel не стали выделять конкретных лидеров продаж и отметили: спрос на зимние праздники распределяется преимущественно среди отелей категории 5* со средним чеком 328 тыс. руб. за неделю отдыха.

На вылеты из Москвы 28–30 декабря сейчас реально забронировать в ценовом диапазоне от 300 до 350 тыс. руб. за двоих, например турпакеты в комплекс Cornelia De Luxe 5* (Белек) – 303 тыс. руб., стандартный номер с видом на море, питание ultra all inclusive (здесь и далее указаны наличие и стоимость, актуальные по состоянию на 18:00 14 октября. – Ред.). Отдых в Barut Hemera Resort & Spa 5* (Сиде) обойдется от 315 тыс. руб., в Titanic Deluxe Golf Belek 5* (Белек) – от 329 тыс. руб., в Kaya Palazzo Golf Resort 5* – от 346 тыс. руб.

За неделю в Delphin Be Grand 5* достаточно заплатить от 290 тыс. руб., в Dobedan Exclusive Hotel & Spa 5* – от 283 тыс. руб. А в Arnor De Luxe Hotel & Spa 5* (Сиде) можно уложиться в сумму 221 тыс. руб. на двоих с пакетом ultra all inclusive.

Во всех перечисленных отелях пока нет дефицита на новогодние даты наиболее доступных по цене вариантов размещения – номеров standard или superior.

Поездки в Турцию на зимние праздники туристы рассматривают как возможность отдохнуть в гостиничных комплексах высокого уровня по значительно более гуманной цене, чем летом. Правда, надо учитывать, что зимние концепции, как правило, предполагают, что гостям доступна не вся инфраструктура – некоторые рестораны на территории могут быть закрыты, менее активно устраиваются и развлекательные мероприятия.

Ранее мы писали, что в некоторых востребованных отелях Турции уже нет мест на ближайшие даты.