В АТОР раскрыли цены на новогодний отдых в Азии

Новогодний тур на тайский курорт Пхукет с вылетом 25 декабря обойдется от 375 тысяч рублей на двоих за 9 ночей. Цены на зимний отдых в этой популярной стране Азии раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

© Lenta.ru

При этом туры на другой тайский курорт — в Паттайю — стоят дешевле. За недельный отдых в четырехзвездочном отеле Golden Tulip Essential с вылетом 29 декабря придется отдать от 308 тысяч рублей на двоих.

Между тем, по словам туроператоров, в 2024 году отели Таиланда повысили цены на Новый год в среднем от 10 до 35 процентов по сравнению с 2023-м. Несмотря на это, эта страна оказалась в числе лидеров новогодних направлений у россиян.

Ранее стало известно, что турпоток россиян в Таиланд осенью 2024 года вырос на 11 процентов в сравнении с 2023-м. В сентябре королевство приняло более 78 тысяч соотечественников.