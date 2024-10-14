Туристы вернули деньги за морскую прогулку без морепродуктов

В суд из-за крабовых палочек отправились вернувшиеся из турецкого Сиде жители Кургана, оставшиеся недовольными морской экскурсией. В один из дней туристы прельстились программой путешествия на красивом четырехпалубном судне с блюдами из морепродуктов, которыми должны были угощать на борту. Гид показал фото и видео, выдал красочные буклеты, так что туристы не сомневаясь заплатили за экскурсию 193 доллара на троих.

Однако, когда через 2 дня пришли на пристань, жутко разочаровались: выяснилось, что вместо роскошной яхты экскурсия будет проходить на старом теплоходе, а вместо морепродуктов им предложили только салат с крабовыми палочками.

Курганцы категорически отказались выходить в море, а на следующий день написали туроператору претензию с требованием вернуть деньги, указав, что перед покупкой были «дезинформированы гидом». Ответа не получили, так же как и на вторую претензию, направленную уже из России в следующем месяце. Вопрос крабовых палочек пришлось решать в суде.

В первой инстанции туристы дело проиграли – Курганский городской суд постановил отказать в удовлетворении иска. А вот судебная коллегия Курганского областного суда, которая рассматривала апелляцию, с таким решением не согласилась – 193 доллара за экскурсию туристам вернут.

«Право на отказ потребителя от исполнения договора в отсутствие нарушений со стороны исполнителя следует из положений ст. 782 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 32 Закона “О защите прав потребителей”», – объяснили в суде.

При этом от выплаты неустойки за несвоевременный возврат денег туроператора освободили, поскольку она начисляется в случае оказания услуг ненадлежащего качества. Но, как выяснилось, в ходе судебного заседания, морская экскурсия соответствовала тому, что было заявлено. По крайней мере, это подтверждали материалы, продемонстрированные в ходе процесса ответчиком.

Так, на представленной туристами фотографии видно, что на пристани их ожидало четырехпалубное судно, на его борту были накрыты столы. Что касается меню, то оно, судя по фотографиям, было разнообразным, и в него входили в числе прочего салаты с креветками, кальмарами и крабами. А доказать обратное в отсутствие своих доказательств, хотя бы тех же снимков, туристы не смогли.

«Истцы на борт не поднимались, меню не видели. Оснований полагать, что экскурсия, предложенная истцам, не соответствовала фактически предоставленной, нет», – сказано в судебном решении.

Тем не менее туроператору, кроме возврата 193 долларов за морскую прогулку, придется компенсировать туристам моральный вред – по 5 тыс. руб. на человека, поскольку денежные средства в добровольном порядке не вернул.

Ранее TourDom.ru писал, что туристы отсудили у туроператора 20 тыс. руб. за строительную пыль в бассейне одного из пятизвездочных отелей Шарм-эль-Шейха. При этом в основной части иска им отказали.