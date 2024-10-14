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Кругосветные путешественники три года и три месяца плыли в Кострому на плоту

В Кострому прибыли кругосветные путешественники — чемпион России по спортивному парусному туризму Станислав Березкин и экстремальный путешественник Евгений Ковалевский, узнал KOSTROMA.TODAY. Они уже обогнули на надувном судне, похожем на плот, весь земной шар, а сейчас возвращаются в точку старта. Среди сложностей в таком длительном путешествии мужчины называют постоянное общение друг с…

Кругосветные путешественники три года и три месяца плыли в Кострому на плоту
© Kostroma.Today
Отдых за границей
Станислав Березкин
Евгений Ковалевский