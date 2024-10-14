Россияне стали реже бронировать заграничные туры

В Российском союзе туриндустрии отметили снижение спроса на зарубежные туры среди россиян из-за ослабления курса рубля к мировым валютам.

«Некоторое замедление спроса по этой причине в первую очередь отражается на относительно дешёвых турах, например на Шри-Ланку, в Таиланд и Турцию», — заявил гендиректор компании «Арт Тур» Дмитрий Арутюнов.

Генеральный директор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина ранее рассказала о перспективных зарубежных направлениях для отдыха в новогодние праздники, а также о ценах на туры.

Адамушкина также посоветовала не затягивать с покупкой тура.