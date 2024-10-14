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Туристы не могут добиться возврата денег от оскандалившегося турагента

В редакцию портала TourDom.ru продолжают поступать сигналы от туристов, пострадавших от турагентства «Лайф Тревел» (г. Люберцы), которое работало под маркой «Магазин горящих путевок».

Туристы не могут добиться возврата денег от оскандалившегося турагента
© tourdom.ru
«Тур в Турцию был куплен еще в июне за 160 тыс. руб. Сегодня мы должны были отправиться на отдых. Однако после оплаты менеджер Олеся перестала выходить на связь, никаких документов о бронировании поездки мы так и не получили. Нас, пострадавших, около 20 семей. Люди пишут заявления в полицию. Посоветуйте, что еще можно предпринять, чтобы нам вернули деньги», – обратилась к нам подписчица тг-канала «Крыша ТурДома» Ольга.

Как поясняет основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов, у туристов, помимо требования уголовного преследования в отношении турагента, есть возможность идти по пути гражданско-правового иска. Лучше использовать оба эти варианта параллельно.

«Как показывает практика, сейчас стали заметно реже возбуждать уголовные дела по факту мошенничества. Возможно, это связано с трендом на декриминализацию экономических преступлений. Шансы на заведение дела невысоки, если руководство компании не скрывается, дает объяснения следователю, обещает вернуть деньги пострадавшим. Такие разбирательства все чаще переводятся в гражданско-правовую плоскость», – делится наблюдениями специалист.

По данным из открытых источников, у «Лайф Тревел» имеется задолженность по налогам – 18 тыс. руб. Это может означать, что денег на счетах компании нет.

«Если суд примет положительное решение по гражданскому иску, а взыскивать с компании-ответчика нечего – имущество, как и средства на счетах, отсутствуют, то можно требовать привлечения к субсидиарной ответственности учредителя или директора. Но предварительно должен быть доказан их прямой умысел на хищение», – поясняет Георгий Мохов.

Что касается того, на какой стадии находится расследование по заявлениям туристов, то оперативный сотрудник правоохранительных органов сообщил нам:

«Опрос пострадавших продолжается, заведены материалы проверки, далее они будут переданы следователям».

Корреспондент TourDom.ru пытался связаться по телефону с менеджером «Лайф Тревел» Олесей, которую туристы упрекают в присвоении денег, но на звонок она не ответила.

Генеральным директором компании числится Сергей Козлов. По неофициальной информации, это супруг Олеси.

Что касается перспектив взыскания денег с сети «Магазин горящих путевок», то они оцениваются как невысокие. «Законодательством в определенных случаях предусмотрена субсидиарная ответственность, но в целом вопрос регулируется не только нормативными документами, но и договорными отношениями между сторонами», – рассуждает юрист Димитрий Морозов.

Отдых за границей
Георгий Мохов
Сергей Козлов