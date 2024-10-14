Туристы не могут добиться возврата денег от оскандалившегося турагента

В редакцию портала TourDom.ru продолжают поступать сигналы от туристов, пострадавших от турагентства «Лайф Тревел» (г. Люберцы), которое работало под маркой «Магазин горящих путевок».

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«Тур в Турцию был куплен еще в июне за 160 тыс. руб. Сегодня мы должны были отправиться на отдых. Однако после оплаты менеджер Олеся перестала выходить на связь, никаких документов о бронировании поездки мы так и не получили. Нас, пострадавших, около 20 семей. Люди пишут заявления в полицию. Посоветуйте, что еще можно предпринять, чтобы нам вернули деньги», – обратилась к нам подписчица тг-канала «Крыша ТурДома» Ольга.

Как поясняет основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов, у туристов, помимо требования уголовного преследования в отношении турагента, есть возможность идти по пути гражданско-правового иска. Лучше использовать оба эти варианта параллельно.

«Как показывает практика, сейчас стали заметно реже возбуждать уголовные дела по факту мошенничества. Возможно, это связано с трендом на декриминализацию экономических преступлений. Шансы на заведение дела невысоки, если руководство компании не скрывается, дает объяснения следователю, обещает вернуть деньги пострадавшим. Такие разбирательства все чаще переводятся в гражданско-правовую плоскость», – делится наблюдениями специалист.

По данным из открытых источников, у «Лайф Тревел» имеется задолженность по налогам – 18 тыс. руб. Это может означать, что денег на счетах компании нет.

«Если суд примет положительное решение по гражданскому иску, а взыскивать с компании-ответчика нечего – имущество, как и средства на счетах, отсутствуют, то можно требовать привлечения к субсидиарной ответственности учредителя или директора. Но предварительно должен быть доказан их прямой умысел на хищение», – поясняет Георгий Мохов.

Что касается того, на какой стадии находится расследование по заявлениям туристов, то оперативный сотрудник правоохранительных органов сообщил нам:

«Опрос пострадавших продолжается, заведены материалы проверки, далее они будут переданы следователям».

Корреспондент TourDom.ru пытался связаться по телефону с менеджером «Лайф Тревел» Олесей, которую туристы упрекают в присвоении денег, но на звонок она не ответила.

Генеральным директором компании числится Сергей Козлов. По неофициальной информации, это супруг Олеси.

Что касается перспектив взыскания денег с сети «Магазин горящих путевок», то они оцениваются как невысокие. «Законодательством в определенных случаях предусмотрена субсидиарная ответственность, но в целом вопрос регулируется не только нормативными документами, но и договорными отношениями между сторонами», – рассуждает юрист Димитрий Морозов.