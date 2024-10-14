Туристам из России стала больше интересна Азия и меньше — Ближний Восток

Интерес российских туристов к поездкам в страны Азии за последний год увеличился на 29%, в то время как привлекательность путешествий на Ближний Восток сократилась более чем на треть. Об этом пишет Комсомольская Правда со ссылкой на исследования.

Также наши соотечественники часто выбирают страны Латинской Америки, Африку и Египет для отдыха в осенне-зимний период. Специалисты отмечают, что из стран Азии россияне едут в Японию, а вот в Латинской Америке их больше интересует Перу, Боливия и Чили. Спрос на эти направления связан с желанием познакомиться с культурой стран и получить максимум впечатлений.