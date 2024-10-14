Россиянка переехала из Твери в Южную Корею: что ее там поразило?

Студентка второго курса МГИМО Маша уехала в Корею по программе обмена. Целый семестр она жила в Сеуле и училась в местном университете, хотя изначально ее план был совершенно другим. В рамках цикла материалов о россиянах за границей «Лента.ру» публикует рассказ Маши о том, что ее привело в Корею, почему с корейцами трудно строить отношения и как россиянки могут реализовать себя в этой стране.

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«Я занималась корейским днем и ночью»

Корейский я начала изучать с начала седьмого класса, просто потому что я послушала группу BTS и мне очень понравились корейские мальчики. До сих пор вспоминаю момент, как ехала в школу с папой, слушала их песни и не понимала ни слова. Тогда я для себя четко решила, что хочу выучить этот язык хотя бы ради того, чтобы суметь прочитать этот рэп вместе с Сюгой — ведущим вокалистом BTS.

К тому времени я уже была связана с восточной культурой, так как с пятого класса учила японский. Решила спросить учительницу японского, не знает ли она кого-нибудь, кто преподает корейский в Твери, откуда я родом. И тогда, можно сказать, мне выпал лотерейный билет. У преподавательницы корейского было одно свободное окошко, прямо на следующий день.

Мама не понимала, зачем мне эта авантюра, и боялась, что у меня в голове начнется лингвистическая путаница. Но я уверила ее, что справлюсь.

Родители не возражали, пока я не задумалась о поступлении на бакалавриат в Корее. В этот момент мама забила тревогу. Мне поставили ультиматум: либо я откажусь от этой идеи, либо мне запретят учить язык. Но, конечно, ничего не запретили.

Я занималась корейским днем и ночью и готовилась к поступлению с учетом получения государственной корейской стипендии, которая покрыла бы расходы на обучение и жилье в Корее. Но этот план не сработал: в тот год сократили места для студентов из России. В итоге поступила в МГИМО на бюджет, хотя особо и не хотела. Тем не менее это дало шанс все-таки осуществить мечту и попасть в Корею: отправилась туда на стажировку во втором семестре второго курса.

«В российском университете приходится заучивать больше»

Я выбрала для стажировки университет Кёнхи в Сеуле, где много интернациональных студентов. Кто-то из России, кто-то приезжает учиться из Китая. Из Европы тоже много студентов по обмену: французы, итальянцы, шведы и норвежцы. Также есть ребята из США и стран СНГ.

Больше всего учеба в Корее отличается отсутствием структурированности: никто не дает готовые темы билетов и вопросы, которые нужно подготовить для сдачи экзамена. У нас можно все выучить и получить 100 баллов, а в Корее учитывают умение анализировать предмет.

Информацию получаешь очень дозированно — настолько, что иногда кажется, что ее слишком мало. Предполагается, что студенты большую часть времени сами ищут источники, проводят анализ и изучают предмет вдоль и поперек.

При этом кажется, что учиться в Корее не так сложно, как в МГИМО. В российском университете приходится заучивать гораздо больший объем информации. Мне кажется, отечественная система образования таким образом пытается добиться, чтобы студент запомнил хоть что-то.

Никаких поблажек в корейском университете иностранцам не делают. Я абсолютно так же сдаю все экзамены и зачеты, как местные студенты. Единственное исключение — иногда позволяют изъясниться на английском языке, если я совсем забыла, как произносится какая-нибудь фраза на корейском.

Не могу сказать, что после переезда столкнулась с языковым барьером. Но когда я сдавала последний экзамен на знание языка, у меня была слишком интенсивная подготовка, поэтому я немного устала воспринимать корейскую речь. В такие моменты не получается связать даже несколько слов на корейском.

Продолжаю готовиться к экзамену TOPIK в первую очередь для того, чтобы держать себя в тонусе. Я почти оставила мысли о поступлении в Кореи на бакалавриат, но морально подготавливаю себя к поступлению в магистратуру, а для этого нужен очень хороший уровень языка. Самая главная подготовка для меня — это общение с корейцами.

Экзамен TOPIK — государственные экзамены на знание корейского языка для иностранцев, которые проводит Южная Корея. Могут быть необходимы, чтобы поступить в корейский университет или получить работу в корейской компании.

«Корейские девушки не любят сильных и мужественных парней»

Сначала я думала, что меня уже ничего не может удивить в Корее, потому что я в этой культуре с седьмого класса. И многие вещи, которые изначально казались мне странными, сейчас для меня абсолютная норма.

Есть очень яркий момент, к которому я никак не могу привыкнуть, — это странное отношение корейцев к романтическим отношениям. Нередко их заводят только ради статуса в обществе. Со стороны кажется, что у парня и девушки все прекрасно, а на самом деле они совсем не близки и только на людях притворяются милой парой.

Корейские парни кажутся мне слабыми. Такое впечатление, что если на нас кто-нибудь нападет, то защищаться придется мне самой. И это очень странный феномен, потому что в Корее очень любят спорт. Почти все молодые люди занимаются либо баскетболом, либо бейсболом, либо плаванием, то есть они в хорошей физической форме.

Все молодые корейцы ведут себя «сладко». А все из-за того, что корейские девушки не любят сильных и мужественных парней и обращают внимание на милых мальчиков.

Если посмотреть в целом на корейскую культуру, то очень ярко выражена линия «милости» и приторности: начиная от безделушек в магазинах, заканчивая образами K-pop исполнителей.

Еще меня до сих пор раздражает, что корейцы не стесняются громко чихать в общественных местах. Не раз были случаи, когда я ехала в автобусе и рядом со мной кореец не стесняясь чихал. У нас принято делать это потише, прикрывать рот, а у них такого нет. И что самое интересное: громко они только чихают. А разговаривают тихо, особенно по сравнению с китайцами, которые привыкли говорить на повышенных тонах.

«Брендовые вещи, косметика в Корее намного дешевле»

Жизнь в Корее не покажется дорогой для россиянина, хотя все, конечно, зависит от предпочтений. Еда ощутимо дороже: причем и в кафе или ресторанах, и в продуктовых магазинах. А вот брендовые вещи, косметика — намного дешевле, чем в России. Поэтому меня частенько просят привезти что-то из Кореи.

Что касается еды, то в Москве нет ни одного места, где можно попробовать настоящую корейскую еду, даже если ее будет готовить кореец.

В России корейская еда адаптирована под европейские вкусы, поэтому она менее соленая, менее острая, в ней меньше соусов и специй, и она больше напоминает привычные нам пресные блюда.

В Сеуле очень развита городская инфраструктура: тут современный транспорт и новые поликлиники. Несколько раз обращалась в медицинский центр по бытовым вопросам, и есть определенное сходство с московскими поликлиниками: запись на прием, проверка документов — все очень быстро и качественно.

Проблем с медициной в Корее точно нет, главное — знать корейский. Далеко не во всех поликлиниках есть переводчик на английский, а на русский тем более, поэтому без знания языка в социальных учреждениях будет сложно.

«В Корее пьют с понедельника по пятницу без перерыва»

В сфере развлечений у корейцев очень разные предпочтения, но хорошенько отдохнуть они действительно любят. Многие ходят в парки аттракционов — это особенно популярно у молодежи. Если они решают покататься на аттракционах, это на весь день: нужно прийти с открытием парка и уйти с его закрытием. Это неудивительно, потому что в Корее действительно крутые парки с необычными горками, которые у нас нечасто встретишь, и хочется попробовать прокатиться на всех.

Некоторые любят ездить в другие города в небольшие путешествия. На день-два уезжают в соседний город погулять, посетить экскурсии — такой своеобразный способ провести выходные. У них это называется от английского слова drive. Хайкинг тоже популярен. Они ходят в горы по специальным тропам. Бывает, что даже останавливаются в палатках, и отдых превращается в небольшой поход.

Корейцы действительно очень пьющая нация. В Корее пьют с понедельника по пятницу без перерыва. Их организмы привыкли к такому количеству алкоголя, с которым европейцам трудно тягаться.

Почему корейцы так много пьют? У моего знакомого есть теория, что это связано с корейским образованием. В последнем классе школы корейцы буквально все свободное время готовятся к экзаменам. Это очень изматывает, и когда они поступают в университет, начинается более расслабленная жизнь. За четыре года университета корейцы привыкают к алкоголю, и для них ежедневное распитие спиртного становится нормой.

Еще в Южной Корее, как ни странно, обожают караоке — специальные заведения буквально на каждом углу, в каждом здании. Но караоке там не совсем в классическом понимании: это небольшие комнатки-будки на пару человек с очень хорошей шумоизоляцией. Кладешь деньги в автомат и получаешь некоторое количество песен — очень удобно.

«В Корее большой спрос на девушек с европейской внешностью»

Человеку со знанием корейского языка нетрудно найти работу и в России, и в Южной Корее. В Корее большой спрос на девушек с европейской внешностью в модельных агентствах, рекламе, на телевидении. В России же будут востребованы навыки в переводе с корейского.

Корея мне очень близка. Я не знаю, хотела бы я остаться здесь навсегда, но поучиться и поработать — точно да. За четыре месяца, проведенные на стажировке, я почувствовала единство и общность с корейскими студентами, их ментальность мне очень близка.

Я безумно благодарна, что у меня появилась возможность жить и учиться в Корее, хотя и не так долго, потому что это приближает меня к исполнению моей мечты. Скорее всего, у меня получится подать документы в магистратуру, но загадывать так далеко вперед я не хочу.