Большой Египетский музей открывается в Гизе

Большой Египетский музей в Гизе, который откроет большинство своих залов для посетителей в среду, планирует принимать три миллиона туристов ежегодно. Об этом сообщил РИА Новости помощник министра туризма и древностей Египта по археологическим вопросам ат-Тайеб Аббас.

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Ранее премьер-министр Египта Мустафа Мадбули объявил, что тестовое открытие музея пройдет 16 октября. Он добавил, что этот музей станет «подарком Египта миру». 15 октября журналисты иностранных СМИ смогли уже ознакомиться с залами музея перед их тестовым запуском.

По словам Аббаса, со среды музей ожидает не менее четырех тысяч посетителей в день.

«Мы планируем достичь трех миллионов в год», — отметил он, выразив надежду на дальнейший рост числа туристов.

Чиновник также сообщил о разработке пешеходной зоны, которая свяжет пирамиды Гизы и Большой Египетский музей.

«Что касается официального открытия, то текущая мировая ситуация неблагоприятна. Дата будет определена политическим руководством страны», — добавил Аббас, отметив, что музей практически готов к полному открытию.

Он рассказал, что из 12 залов музея десять уже готовы к приему посетителей, а оставшиеся два откроются после официальной церемонии открытия.

Строительство Большого Египетского музея (Grand Egyptian Museum, GEM) началось в 2005 году.

Ранее в Египте нашли древний клинок с именем великого фараона.