Пассажирку бизнес-класса сняли с рейса из-за аллергии

Жительница Лос-Анджелеса пожаловалась в соцсетях на то, что ее сняли с рейса авиакомпании Delta Air Lines из-за… аллергии на моллюсков.

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По словам Элли Брелис, неприятность случилась во время путешествия в Бостон, где женщина должна была посетить врача – как раз по вопросу аллергии. Перед вылетом пассажирка призналась бортпроводникам: моллюски ей противопоказаны, при этом несколько дней назад на одном из рейсов она якобы испытала «легкий анафилактический шок».

Признание Брелис, как пишет издание People, вызвало на борту самолета переполох. Дело в том, что у пассажирки был билет в бизнес-класс, а там в меню есть моллюски, и отказаться от них, мол, нельзя. В итоге экипаж принял решение снять пассажирку с рейса. Ей перебронировали билет на самолет, который вылетал на 5 часов позже (и, видимо, не имел среди бортового питания блюд из морепродуктов). Но Элли Брелис улетела рейсом другой авиакомпании, а затем поделилась своей историей в соцсетях.

Большинство комментаторов считает, что Delta Air Lines обязаны вернуть деньги за билет и даже выплатить компенсацию: это, мол, не дело – снимать с рейса по причине аллергии. Впрочем, обнаружились и другие мнения:

«У авиакомпании не было другого безопасного решения, кроме как снять ее с рейса. Перевозчик не может рисковать, ведь у пассажирки вероятна анафилактическая реакция – если она вдыхает какие-либо запахи от готовящихся морепродуктов. Ее пересадили на более поздний рейс, и она отказалась, авиакомпания ей ничего не должна».

Элли Брелис призналась, что из-за аллергии у нее нередко возникают сложности во время перелетов. Обычно она сидит в задней части самолета, а окружающим ее людям советуют не есть морепродукты.

«Я понимаю, что всегда рискую, когда летаю, – сказала она изданию The New York Post. – Но полеты – это часть жизни, и я думаю, что у всех нас должна быть возможность летать, независимо от того, можем ли мы есть моллюсков или арахис».

В начале октября мы написали, что из-за тучного соседа пассажиру Delta Air Lines пришлось 3 часа лететь на половинке кресла. Бортпроводник посоветовал не жаловаться и вести себя тише.