Из Екатеринбурга запустят самолеты на Пхукет, Гоа и Паттайю

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово в осенне-зимний период запустят самолеты на Пхукет, Паттайю (Таиланд), Гоа (Индия) и в другие курортные города. Полетную программу представила авиакомпания AZUR air, рассказали в пресс-службе авиагавани.

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Рейсы на Пхукет начнутся с 4 ноября, а в Паттайю — с 8 ноября. С 12 ноября ожидается запуск полетов в Хургаду (Египет), при этом рейсы в Шарм-эль-Шейх продолжатся. «Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 757-200 и Boeing 767-300, которые могут вместить до 238 и 336 пассажиров соответственно», — следует из сообщения.

Авиаперевозчик, отвечая на увеличившийся спрос среди уральских путешественников, с 8 декабря вновь запустит рейсы на курорт Гоа. Вылеты на индийский курорт будут осуществляться каждые десять дней на борту Boeing 757-200, рассчитанного на 238 пассажиров.

О возобновлении чартерной программы в Египет ранее сообщили в «Уральских авиалиниях». Рейсы в Шарм-эш-Шейх будут выполняться из уральской столицы один-два раза в неделю. В Хургаду самолеты будут курсировать два-три раза за тот же период.