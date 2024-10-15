Новым направлением полетов из Екатеринбурга станет китайская Санья

Компания «Аэрофлот» назвала новые направления, по которым будут осуществляться перелеты. Так, с 27 октября из Екатеринбурга можно будет улететь в китайский город Санья и Калининград. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

«На новое сезонное расписание группа "Аэрофлот" переходит с 27 октября, оно будет действовать до 29 марта 2025 года», — говорится в сообщении.

В целом из Кольцово будут выполняться авиарейсы по 16 направлениям. «Аэрофлот» продолжит регулярные рейсы в Москву, Сочи, Минеральные воды, Бангкок, Анталью, Гоа, Санью, Ереван, Пхукет и Стамбул.

Авиакомпания «Россия» будет летать из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, Красноярск, Пензу, Хургаду и Шарм-Эль-Шейх. Лоукостер «Победа» будет выполнять рейсы в Москву (Шереметьево, Внуково), Санкт-Петербург, Сочи и Калининград.

УралПолитRu напоминает, что ранее «Аэрофлот» возобновил прямые авиарейсы из Екатеринбурга в Гоа. Кроме того, компания «Уральские авиалинии» с 28 октября также будет осуществлять перелеты из уральской столицы в Египет.