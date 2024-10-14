Улица баров и отношение к русским: туристка рассказала о курорте Хайнань

До 2020 года российские туристы знали наизусть путь до провинции Хайнань и проводили там свой отпуск. Но на три года эта территория оказалась закрыта для приезжающих отдохнуть из всех стран мира. Только в марте 2023 двери Китая распахнулись, но с сохранением условия безвизового въезда на остров Хайнань. Что ждет туристов на отдыхе, сколько стоят развлечения и как за это платить – «ФедералПресс» рассказала туристка Екатерина из Санкт-Петербурга. Публикуем ее честный отзыв от первого лица.

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Хайнань противоречивое место, остров относится к коммунистической стране, но очень открыт и приветлив для гостей. Он обеспечил крепкое звание курорта, куда едут не только иностранцы, но и сами китайцы из провинций материка. Остров привлекает своим удачным расположение – субтропический климат, изобилие растений и самое главное для отдыхающих – это ласковое море с пологим белоснежным пляжем.

Интересный факт: название китайские или Восточные Гавайи возникло не случайно, дело в том, что провинция располагается на одной широте с Гавайями.

© РИА "ФедералПресс"

Когда лучше ехать на Хайнань

Мое путешествие на Хайнань – это первая попытка познакомиться с культурой Азии.

Тем, кто готов нежиться под солнцем и устраивать заплывы – советую ехать с мая по сентябрь. В это время года температура стабильно держится в диапазоне от + 30 до + 35 градусов, а ветер регулярно приносит тайфуны. От частых приливов и сильного ветра поднимаются волны, и над пляжем поднимают красный флаг. В плане дисциплины и безопасности китайцы передовики. На отельных и общественных пляжах присутствует несколько спасателей, которые тщательно контролируют нахождение людей в воде. Как только человек заходит дальше положенного, включается сирена, и маленький китаец с большим громкоговорителем уже бежит к нарушителям. Южно-Китайское море настолько непредсказуемое и сильное, что подводные течения уносят из жизни людей каждый месяц.

© РИА "ФедералПресс"

С октября и до Нового года погода выравнивается, волны приобретают плавность, а лучи солнца уже не жарят, а обволакивают золотисто-серым загаром. Это самое привлекательное время.

Январь и февраль самые дождливые и холодные месяца. В это время года температура снижается до + 26 градусов, а ночью может достигать + 19-ти. Уже с середины декабря местные утепляются и пакуют себя в пуховые куртки и пальто.

© РИА "ФедералПресс"

Отношение местных к туристам

Оказалось, что на острове почти никто не говорит на английском языке. Даже работники отелей не владеют языком, а пользуются переводчиком с китайского на английский, реже на русский. Поэтому почти в каждом отеле есть обученный устной речи гид, который готов помочь, но строго с 10:00 утра до 19:00 вечера. К нему можно обратиться с любым вопросом или поменять деньги с долларов на юани.

По личному опыту скажу, что в торговых лавках лучше пользоваться своим переводчиком, работники терпеливо подождут появления иероглифов на экране вашего телефона. В аптечных сетях провизор пользуется приложением, в которое загружает фото нужного вам препарата (в международном дизайне) и получает фото того же самого лекарства, но в выпуске для азиатского рынка. Так ему легче ориентироваться и проще предложить вам то, зачем вы пришли.

За время путешествия я не встретила ни одного навязчивого, неприветливого или грубого китайца. Для меня эта нация показала себя как приветливая, улыбчивая и очень искренняя. Не знаю причин, но китайцы очень любят людей славянской внешности, активно делают им комплименты единственным известным им словом beautiful и просят сделать совместное фото.

© РИА "ФедералПресс"

Вот еще несколько любопытных фактов:

У граждан КНР нет отпуска, только выходные на политические праздники. Я отдыхала на острове 1 октября – в день образования КНР. По этому поводу власти дают каждому работающему неделю отпуска;

Автомобилям китайцы предпочитают мопеды. На них они более мобильны, а к нарушению правил дорожного движения полиция относится снисходительно;

Для письма достаточно знать 5 000 иероглифов, всего их около 12 000.

Пляжный отдых

Я жила в бухте Дадунхай, посещала общественный пляж в 10-минутах ходьбы от отеля. Чистый белый песок, хотела бы сравнить его с Мальдивами, но пока это направление для меня еще не познано. Солнце печет с раннего утра, поэтому уже с 11:00 находиться на пляже тяжело. У некоторых отелей на первой линии на общественном пляже размещены зонтики и шезлонги, для остальных – только городская аренда. Зонт и два надувных «дивана» стоят 60 юаней (850 рублей) на два часа, оплата наличными или картой, а смыть морскую соль или песок без иностранной карты не получится. В зоне душевых только безналичная оплата по куар-коду, т.е. нужен мобильный интернет.

© РИА "ФедералПресс"

Достопримечательности и развлечения на острове

На Хайнани тропические вечнозеленые леса, которые подкупают гостей острова своими красками и ароматами. Плодовые деревья, такие как личи или пальмы, мангра, бамбук, фикус и другие. За 10 дней в Санье (один из городов на острове) я успела посетить разные места.

Остров обезьян Няньван

Это природный заповедник в южной части Хайнаня вблизи города Санья, на нем живут более 2000 гуансийских макак.

Цена с русскоговорящим гидом 250 юаней (1000 рублей), от центра ехать 45 минут. По приезду гид покупает всем билеты и отправляет на фуникулер, с которого открывается потрясающийся вид на море и сам остров. Путешествие на зиплайне занимает 15 минут, кабины открытого типа на 4 человека. Интересное наблюдение – под линией фуникулера есть дома, даже скорее целый район на воде. У них своя логистика, инфраструктура, быт. Местные говорят, что там живут те, кто был не согласен на переселение на новые территории.

© РИА "ФедералПресс"

Остров довольно большой и утопает в зелени, везде указатели на трех языках (китайский, английский и русский) с понятной инфографикой.

Экскурсия дает шквал впечатлений, особенно от кормления обезьян. Не передать те чувства, когда маленькие хвостатые сидят у тебя на коленях и ждут орех.

© РИА "ФедералПресс"

Центр буддизма

Вторая выбранная мной для посещения достопримечательность – это Центр буддизма и статуя Богини Гуань Инь (Наньшань). Одно из самых популярных духовных мест острова. Объектом всеобщего внимания стала статуя Богини Гуань Инь или по-другому Богини Милосердия. Статуя имеет три головы, три тела и шесть стоп. Ее высота 108 м (к слову, число 108 является сакральным для буддистов: в классических четках именно столько бусин, соответствующих количеству мантр, которые следует прочесть при медитации), 70 из которых фигура, а остальное постамент из цветков лотоса. Центральная фигура – символ добра, ее руки – это жест мудра. С левой стороны в руках Богини лотос – олицетворение чистоты, а правая фигура демонстрирует четки – символ милосердия.

© РИА "ФедералПресс"

Перед входом в храм стоят лавки с сувенирами и благовониями. Каждый желающий может безвозмездно или за символическую плату взять три благовонии, поставить в специальную зону и загадать желание. Я верю в магию мест и событий. Когда стояла рядом с сотней людей разных вероисповедовании, но свято верующих в одно – желания сбудутся, то невольно накатывались слезы и подступало необъяснимое ощущение безграничности, благости и спокойствия. На всей территории комплекса царит гармония и стирается из памяти понятие времени.

Из храма ведет лестница на смотровую площадку – к ногам Богини Гуань Инь. С высоты открывается потрясающий вид на море и всю территорию Центра Буддизма. Здесь можно прикоснуться к статуе и еще раз подумать о свое желании.

© РИА "ФедералПресс"

Парк «Олень повернул голову»

Было бы ошибкой приехать на остров с субтропическим климатом и не погулять по природным паркам. Вход для всех бесплатный, за деньги предлагают подняться на вершину горного парка на паровозе (15 юаней).

О парке существует легенда, согласно ей молодой охотник спас грациозную лань от леопарда. Жестокий правитель, желая заполучить оленьи рога для снадобья, приказал охотнику убить животное. После долгих поисков охотник нашел животное на холме и, когда нацелился, лань обернулась в юную красавицу. Он не смог ее убить, и между ними возникла любовь. Вскоре они поженились и построили дом на горе. Коренные островитяне почитают богиню, принимавшую облик лани, как свою прародительницу.

© РИА "ФедералПресс"

Остров Феникс

Китай часто сравнивают с курортами других стран. Остров Феникс за его масштаб принято называть Восточным Дубаем. Это рукотворная и грандиозная достопримечательностью Хайнани протяженностью около 1250 м и шириной 350 м. Территория курорта разделена на несколько зон, на нем расположились зона причала паромов, яхт и круизных лайнеров, отели, рестораны, жилые дома класса люкс, спортивный комплекс, конференц-центр и большой торговый цент и шоппинг-улица.

К острову ведет 390-метровый мост, по которому в две полосы могут двигаться автомобили. Особенно красиво прогуляться на острове ночью или увидеть его со стороны.

Улица баров

Между бухтами Дадунхай и островом Феникс есть барная улица. Она не такая масштабная, как например, в Барселоне, Санкт-Петербурге или Анталии, но расположенные на ней бары вмещают достаточное количество людей. Что удивительно на улице почти нет громкой музыки и танцующих, самое интересное внутри.

Ночной рынок

На Yuejin street каждый вечер с 19:00 и до полуночи проходит торговля китайской национальной едой и разными сувенирами. Для местных это вкуснейшие деликатесы, а для нас – предмет удивления и отвращения. Улица разделена на два сектора – продуктовые палатки и прочие ларьки. Там вы можете продегустировать щупальцы осьминога во фритюре, соленые дольки манго, жареных жуков, свежий дуриан или нарисовать на лице китайские иероглифы и купить красный бумажный фонарик.

© РИА "ФедералПресс"

Парк «Байлу»

Остров мне запомнился открытыми людьми и их спортивным настроем на жизнь. Не преувеличу, если скажу, что в каждом парке по вечерам проходит какая-то активность. Особенно запомнился парк Байлу. Сразу у входа в парк я наткнулась на группу динамично танцующих людей, чуть прошла и увидела уличное караоке. Монитор, микрофон и караоке станция, вокруг еще человек 15, ожидающие свою очередь. Что-то вроде зумбы, дыхательная практика Цигун, зона медитации, детская площадка, пруд с рыбаками – и это все только один парк. Дорожки подсвечены фонарями и сопровождаются понятными указателями.

Китайская еда

Китайцы любители острых вкусовых ощущений. В провинции они не гонятся за тонкими вкусовыми нотами, их блюда всегда насыщены обилием соевого соуса, масла, приправ и красного перца. На уличном рынке можно увидеть сотни местных, покупающих маринованные соленые яйца, вымоченные куриные ножки с кожей или шейки, разные потроха и снеки в виде тараканов во фритюре.

Рекомендую пробовать фрукты, покупать лучше в супермаркете, где работают холодильники и кондиционеры. Дольки ананаса в сопревшем пакете у торговцев на пляже покупать не стоит.

Цены на фрукты не слишком отличаются от тех, что в центральном регионе России.

© РИА "ФедералПресс"

Что нужно знать туристам

Курс обмена юаней выгоднее в России;

Менять деньги можно в торговых лавках и в отелях;

В банке для обмена нужен паспорт, терпение и время (ожидание порядка 40 мин);

Возможна оплата наличкой, картой UnionPay или Alipay с иностранными картами;

У китайцев есть привычка быстро забирать деньги из рук, перепроверяйте сдачу;

Вооружитесь офлайн картами на телефоне;

Для интернета с wi-fi потребуется vpn;

Можно купить e-sim для использования интернета.

© РИА "ФедералПресс"

Четыре минуса отдыха на Хайнане

В завершении рассказал об Остове Хайнань, в частности района города Санья, упомяну о нескольких недостатках курорта:

Высокая влажность. Одежда сохла только в номере с кондиционером, густые волосы забыли о состоянии «быть чистыми», а наощупь кожа всегда липкая, даже ночью;

Язык. Почти никто не разговаривает на английском и не понимает его. Без офлайн переводчика делать нечего;

Питание. Привычный, как в Турции, all inclusive встречается крайне редко или за очень дорого. Я бронировала отель с системой HB, что означает завтраки и ужины. На шведском столе можно выбрать европейскую кухню или поэкспериментировать с местной;

Запах. На улицах города держится устойчивый смешанный сладкий запах фруктов. Это объясняется тем, что фруктовые палатки на каждом углу, и некоторые из них портятся под ярким солнцем.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, как русскоговорящая семья решилась переехать из Латвии в Россию. Вот уже почти два года они живут в Пскове и рассказали изданию об испытаниях, с которыми им пришлось столкнуться.