Интерес российских туристов к Азии вырос на 29%

Согласно совместному исследованию онлайн-академии MAED и туристической компании «Итинеро», интерес россиян к путешествиям в страны Азии увеличился на 29% за последний год. В то же время наблюдается значительное снижение интереса к поездкам на Ближний Восток — на 35%.

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Анализ потребительского поведения, проведенный с января по октябрь 2024 года, показал, что популярность туров в европейские страны возросла на 21%, а интерес к Латинской Америке увеличился на 15%. Поездки в Африку, включая Египет, показали незначительный рост на 3%. Внутренний туризм в России, однако, снизился на 6%.

Среди популярных направлений остаются Африка, Россия, Азия, Европа и Латинская Америка. В Азии россияне проявляют особый интерес к Японии, несмотря на сложности с визами и языком. Также отмечена растущая популярность Индонезии, где помимо Бали туристы интересуются другими островами. Развитие туристической инфраструктуры в этих странах способствует привлечению путешественников.