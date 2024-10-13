Тревел-блогер побывал в Таджикистане и поделился впечатлениями

Российский тревел-блогер побывал в Таджикистане и прогулялся по одной из территорий, застроенных частным сектором, которые называются махалля. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

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Автор публикации отметил, что в центре столицы республики — Душанбе — есть многоквартирные жилые дома и даже настоящие небоскребы, а все прилегающие районы — это традиционная махалля.

«Когда прогуливаешься по махалле, возникает такое ощущение, что ты переместился на 100-200 лет назад. Жизнь в этих районах протекает своим чередом — дети спокойно играют на улице, старики попивают чай на топчанах, а женщины хлопочут по хозяйству», — такими фразами описал увиденное во время поездки россиянин.

По его словам, любой иностранец, который оказывается на этих улицах, сразу бросается местным в глаза. Так, жительница Таджикистана по имени Айша поинтересовалась у блогера, откуда он приехал, и пригласила его в гости. Муж девушки отправился на заработки в Россию, и она жила вместе с родителями и своими детьми.

Айша рассказала путешественнику, что в детстве она училась в России, угостила его пловом и показала свое хозяйство.

«Мне понравилось, что у них был небольшой курятник — это значит, что на столе всегда есть домашние яйца и мясо птицы. Но кроме этого, у них было две коровы и несколько барашков — и это удивило больше всего. Напомню, мы же находимся всего в десяти минутах от центра Душанбе — это столица и город-миллионник!» — удивился автор.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в отдаленном селе Таджикистана и рассказал о том, как там устроен быт. По его словам, при определенной сноровке и большом желании там можно прожить вообще без денег.