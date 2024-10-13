Куда отправиться в Белоруссии за религиозным туризмом

В Беларуси проходит месяц религиозного туризма. В интернете уже появился список рекомендованных мест для посещения. Это старинные храмы, часовни и монастыри. Увидеть их рекомендуют не только верующим, но и ценителям архитектурного наследия. В стране много святых обителей разных эпох. Корреспондент «МИР 24» Янина Василевская расскажет о самых выдающихся.

Для Полины Жагалкович католический костел Божьего Тела в Несвиже не просто место для молитв. Девушка изучает его для своих научных работ. Заинтересовалась, когда переехала в этот город на учебу в колледже. Теперь выступает с докладами о религиозном туризме и любит открывать малоизвестные факты.

«Из самого интересного можно выделить приложение, которое мы хотим создать. Там будут собраны культовые сооружения различных религиозных направлений. Будут обозначены места расположения, появится небольшое историческое сопровождение, также будет указано, являются ли эти места экскурсионными», – рассказала учащаяся Несвижского государственного колледжа имени Я. Коласа Полина Жагалкович.

Это место притягивает многих. Костел открыли в конце XVI века. Итальянский архитектор возвел здание по заказу князя Николая Радзивилла Сиротки. Он был представителем одного из знатных белорусских родов. Строение стало первым костелом в стиле барокко на территории Восточной Европы и вторым в мире.

«Здание находится в Риме, это храм Иль-Джезу. Католический храм внесен в реестр ЮНЕСКО за росписи, за стиль барокко, за усыпальницы, в которых захоронены князья Радзивиллы. Осталось 70 саркофагов в данный момент», – сообщил ксендз каноник, настоятель римско-католического костела «Божьего тела» Петр Шарко.

Рядом с костелом – Несвижский замок. А потому туристов здесь немало. Приезжают и глубоко верующие люди, и ценители архитектурного наследия. Работники католического храма лишь просят не мешать службам и не беспокоить тех, кто пришел помолиться. А перед экскурсией подобрать подобающую одежду.

«Наш дворцово-парковый комплекс посещают более 400 тысяч туристов в год, поэтому, я думаю, столько же людей посещают и фарный костел. Ежегодно у нас в городе проходят два крупных фестиваля – это «Музы Несвижа» и «Вечера оперы и балета». Можно прийти в фарный костел и услышать звук нашего органа, который сохранился с XVIII века», – рассказала педагог-организатор Несвижского государственного колледжа имени Я. Колоса Евгения Юхо.

Всего на территории Беларуси действуют свыше двух с половиной тысячи культовых зданий. Это святые обители разных конфессий. Кроме храмов популярны для посещения также монастыри. В месяц религиозного туризма каждый может составить маршрут по душе.

«Все двери открыты, нужно где-то, может быть, индивидуально договориться, позвонить настоятелю, потому что не всегда в районных центрах или маленьких деревушках настоятель будет на месте. Туристические фирмы предлагают много вариантов посещения религиозных объектов», – отметила заместитель директора Национального агентства по туризму Беларуси Анна Вощинчук.

Популярен религиозный туризм по Беларуси и у иностранцев. Самая богатая на исторические святыни область – Гродненская. Там расположились старейшая православная церковь, католический костел, мусульманская мечеть и иудейская синагога.

В месяц религиозного туризма и в любое другое время принять туристов готовы храмы всех конфессий страны. Официально их в стране 25.