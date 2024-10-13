Зимбабве развивает этнический туризм

После посещения деревни Таба Босиу, воссоздающей традиционный уклад жизни африканских народов, в Лесото вице-президент Зимбабве Кембо Мохади заявил о заинтересованности правительства в реализации аналогичных проектов. Об этом сообщает ZBC News, партнер сети TV BRICS.

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Власти Зимбабве намерены разработать план по развитию культурного и этнического туризма. Предполагается, что это направление отрасли будет способствовать экономическому росту страны.

«Реализация подобных проектов приведет к значительному росту туристического сектора и его позиционированию как уникального опыта для туристов», – рассказал вице-президент.

По данным ЮНЕСКО, культурный туризм является одним из самых быстрорастущих подсекторов отрасли, на долю которого приходится около 40 процентов мировой индустрии гостеприимства.