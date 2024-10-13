Тревел-блогер из России побывала в США и описала местных женщин

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и заметила, что местные жительницы совсем не занимаются собой. Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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«Когда дело касается выбора между русской девушкой и американкой, для наших мужчин выбор очевиден. Не завидую я американкам — ведь в России они бы точно не понравились нашим мужикам», — такими фразами описала жительниц США автор публикации.

Она пояснила, что американки не тратят деньги на дорогую косметику и «не инвестируют в себя так, как привыкли делать русские девушки». По словам Ершовой, их приоритет — вкусная еда: они с удовольствием покупают полуфабрикаты и готовую еду и очень редко думают о том, как это влияет на их внешний вид и здоровье.

Блогерша рассказала, что многие россияне, переехавшие в США, стараются избегать отношений с американками, потому что жизнь с ними — это испытание.

«Эти женщины независимые, самовольные, с ними не просто договориться. Они редко сидят на диетах, не гонятся за трендами моды и абсолютно не парятся о том, как выглядят их наряды. Им комфортно в том, что они носят и что хорошо скрывает недостатки в заплывшем теле», — пояснила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала себя богиней на фоне «толстых американок». По ее словам, в США женщины привыкли носить небрежные пучки на голове и надевать спортивные костюмы на любое мероприятие.