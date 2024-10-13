Турагенты – клиентам: горящие туры обойдутся дороже

Ждать горящих туров или снижения цен бессмысленно, лучше бронировать заранее – в итоге, скорее всего, выйдет дешевле. Такую стратегию считают правильной турагенты, с которыми побеседовал корреспондент «ТурДома» в кулуарах фестиваля, организованного туроператором PAC Group.

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Поводом для разговора послужило заметное ослабление курса рубля. За последний месяц он потерял к доллару порядка 6,5 руб. Это поставило многих туристов, планирующих отдых за границей, перед дилеммой: когда оплачивать туры на зиму и новогодние каникулы – сейчас или ближе к вылету?

По словам Дианы Ушаковой, руководителя турагентства All Seasons, некоторые ее клиенты торопятся сейчас забронировать зарубежные поездки, так как рубль может продолжить падение (по прогнозу Совкомбанка, в 2025 году доллар будет стоить 103–108 руб. – Ред.). Другие, наоборот, ждут, когда курс станет более выгодным или появятся редкие ныне горящие туры. «Но, как правило, такие случаи единичны, и большинству потом приходится платить гораздо больше», – говорит менеджер по продажам туров Via Tourism Ирина Хабибуллина.

Представители третьей категории больше волнуются за наличие авиабилетов на нужные им даты и не переживают по поводу стоимости. По словам Анны Баглай из Luxury Travel Advisor, обеспеченные туристы не реагируют на колебание курса.

С них советуют брать пример.

«Я всегда говорю своим клиентам: если на нужную дату есть тур, который вам нравится и цена вас устраивает, то бронируйте и оплачивайте сразу всю сумму. Если платить по частям, то в итоге может получиться дороже – у моих знакомых тур подорожал сразу на 40 тыс. руб. из-за того, что на момент бронирования они внесли минимальный платеж и, когда пришло время оплачивать полностью, – курс стал менее выгодным», – поделился один из наших собеседников.

С этим согласен и директор офиса продаж Travelata Андрей Агафонов:

«При таком подходе вы не зависите от того, вырастет или упадет курс. Если он упадет – хорошо, но, вероятнее всего, он вырастет».

Предпосылки для появления большого количества горящих туров на рынке сейчас действительно отсутствуют, так как туроператоры корректируют или оперативно отменяют программы, если видят недозагрузку. Однако есть исключения. Наблюдатели допускают, что на таких направлениях, как Арабские Эмираты, где в этом году туроператоры взяли больше блоков мест на регулярных рейсах, в низкие даты декабря и января все-таки возможны распродажи.

На предпочтения туристов сейчас влияют не только курс, но и политические события. Некоторые туристы, планировавшие отдых в ОАЭ и Египте, больше не хотят лететь туда, так как маршруты полетов проходят через территорию Ирана. Люди опасаются, что прецедент с ограничением использования его воздушного пространства может повториться. Поэтому такие туристы переориентируются на Таиланд, Кубу и Турцию. В частности, два наших собеседника отметили, что туристы бронируют на Новый год отдых в Maxx Royal.

Ранее Tourdom.ru писал, что туристам предрекли удорожание отдыха в Турции в следующем году: тарифы на размещение могут вырасти на 15–16%.