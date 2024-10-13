Жители Канарских островов борются с туристами

Местные власти уже объявили о туристическом коллапсе. На островах уже несколько месяцев продолжаются масштабные антитуристические акции, обстановка весьма напряжена.

© runews24.ru

Экологические организации заявили, что туристы чрезмерно загрязняют и море, и сушу, отчего и местным жителям, и природе плохо.

В то же время туристические компании продолжают приглашать жителей разных стран. Канарцы считают, что туризм ведет к разрушению островов, он загрязняет море и повышает стоимость жилья.

Жители недовольны туристической моделью, которая существует на островах.

Напомним, что в ЕС планируют ввести цифровые паспорта для туристов. Туриста из Японии оштрафовали на Курилах за нарушение сроков въезда.