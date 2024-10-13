В Евросоюзе могут ввести цифровые паспорта для путешественников

Более того, помимо этого, планируется запустить специальное приложение для путешественников EU Digital Travel Application. В него будут внесены все данные паспорта, также можно будет хранить всю информацию о поездках – билеты и ваучеры на гостиницы.

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Ожидается, что новые сервисы ускорят пограничный контроль и обеспечат иностранцам безопасность.

Напомним, что «бензиновый туризм» в Россию стал недоступен финнам с закрытием границы. Туриста из Японии оштрафовали на Курилах за нарушение сроков въезда.