Финляндия направит 3 млн евро для развития туризма на границе с РФ

Правительство Финляндии выделит для восточной части страны, граничащей с РФ, 3 миллиона евро на развитие туризма. Об этом сообщает РБК.

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По данным издания, у региона появилась необходимость в новых рабочих местах и услугах. Новые проекты позволят уменьшить отток населения и сделают города у восточной границы привлекательными для новых жителей.

Как отметило издание, город Иматра, который был популярный среди российских туристов, получит 4 миллиона евро. Деньги направят на инвестиции и повышение конкурентоспособности местных предприятий. Власти считают необходимым развитие Карельской железной дороги, чтобы сохранить лесную промышленность.

Согласно информации телерадиокомпании Yle, предпринимательство на востоке страны приходит в упадок из-за отсутствия российских туристов.

Финляндия закрыла КПП "Ваалимаа" (с финской стороны) – "Торфяновска" (с российской), "Нуйямаа" – "Брусничное", "Иматра" – "Светогорск", "Ниирала" – "Вяртсиля" в прошлом году. Решение было принято для пресечения незаконного въезда на территорию страны, уточнял начальник пограничной службы Маркку Хассинен.

После этого стало известно, что в МВД Финляндии предложили выделить 74 миллиона евро, которые могли бы быть направлены на ускорение процесса по возведению забора на границе с РФ. Планируется, что финансовая помощь позволит завершить строительство до 2026 года.