Популярные отели Турции встали на стоп в дни осенних каникул

В понедельник во многих российских школах, тех, что учатся по триместрам, начнутся осенние каникулы. С 12 по 20 октября турагенты фиксируют высокий спрос на Турцию: «отели забиты под завязку, а ценник почти как в сезон». Редакция TourDom.ru выяснила, в каких популярных гостиницах еще можно найти свободные номера.

© unsplash

По данным агрегаторов, 5 из 13 востребованных у россиян отелей уже закрылись для бронирования на заезды 13–14 октября длительностью 8 дней (7 ночей). В частности, в эти дни нельзя заказать туры с проживанием в относительно бюджетных гостиницах Akka Claros, Iz Flower Side Beach, Selcukhan.

Недельный отдых в Pegasos Club 4* возможен самое раннее со среды, 16 октября. Тур с вылетом из Москвы на 8 дней предлагается за 170 тыс. руб. на двоих. В другом четырехзвездочном отеле, Villa Side, свободные комнаты появляются лишь с 18-го числа.

Впрочем, в других известных на российском рынке объектах еще можно найти варианты на школьные каникулы.

Например, 14 октября туристы смогут вылететь на отдых в Аланью: турпакет с размещением в Grand Zaman Garden 4* обойдется в 188 тыс. руб. на двоих. Отметим, тур на эти даты заметно подорожал. В июле аналогичный вариант с вылетом из Москвы предлагался за 159 тыс. руб., теперь стоимость выросла на 18%.

Еще заметнее изменились тарифы на турпакеты с проживанием в Justiniano Club Park Conti. В июле тур с вылетом 14 октября можно было купить за 168 тыс. руб., теперь прайс увеличился на 36%, до 229 тыс. руб.

Свободные места на каникулярные даты есть также в Barut B Suite 4* (от 300 тыс. руб. на двоих) и Dobedan Beach Resort Comfort 5* (от 260 тыс.).

Из вариантов более высокого уровня туристы смогут забронировать туры с проживанием в Gloria Golf Resort (412 тыс. руб.) или в Cullinan Golf & Resort Belek (790 тыс.).

Ранее TourDom.ru писал о ценовом прогнозе в турецких туристических изданиях. Президент Ассоциации туроператоров и отельеров Средиземноморья (AKTOB) Каан Кавалоглу предсказал, что отдых в Турции в следующем сезоне подорожает.