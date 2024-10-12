В Японии туристы вместо 800-летней пагоды увидели баннер на весь фасад

В Японии две туристки разочаровались походом к туристической достопримечательности – одному из старейших храмов страны. Вместо пагоды Сейганто-дзи XII века в конце маршрута они увидели лишь огромный баннер с ее изображением, закрывающий фасад. И хотя не менее знаменитый водопад Начи на заднем плане культового святилища был на своем месте, он оказался прикрыт туманом.

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Туристки в начале октября выложили в соцсети видеоролик, где с огорчением поделились тем, какую красоту хотели увидеть и грустной реальностью. А также пожаловались, каких трудов им стоило попасть туда. Девушки пошли по пешему маршруту Кумано Кодо, которым паломники вот уже 800 лет ходят к своим святыням. Сначала им не повезло с погодой – 3 дня провели в небольшой деревеньке из-за дождей. Когда чуть прояснилось, тронулись в путь, но опять помешали осадки. Но в тех местах цивилизация все же есть, и они прибыли к своей цели на автобусе.

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Выяснилось, что в пагоде проводят реставрацию – впервые за последние 400 лет. На сайте храма есть сообщение о том, что в некоторых частях комплекса с начала сентября и до конца года запланированы восстановительные работы. Как справедливо заметили в комментариях к посту, разочарование – это красноречивое напоминание тем, кто перед путешествием игнорирует поиск актуальной информации.

Барышни были не одиноки в своих бедах. Кто-то написал, что то же самое произошло и с ним, другие же только собирались в это место, не зная подробностей о реставрации. Среди пользователей соцсети попался и тотальный невезунчик, который из-за строительных лесов не увидел многие достопримечательности. В его списке оказались: собор Василия Блаженного на Красной площади в Москве, Голубая мечеть и собор Святой Софии в Стамбуле, Парфенон в Афинах, Тадж-Махал в Индии, памятники Ангкор-Вата в Камбодже.

Ранее TourDom.ru писал, что в Италии туристка вместо обещанного на рекламной картинке морского пейзажа из окна увидела при заселении лишь обклеенную фотообоями стену соседнего дома. С таким же фокусом туристы столкнулись и на Пхукете.