Власти Пакистана хотят повысить численность российских туристов и активно развивают сотрудничество с туроператорами. В связи с этим в стране был отменен визовый сбор для 126 стран, в том числе для России. Об этом стало известно в воскресенье, 13 октября.

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— В рамках стратегии по привлечению туристов, в августе 2024 года Пакистан отменил визовые сборы для граждан 126 стран, включая Россию, — говорится в статье.

Пакистанские операторы планируют составить маршруты, которые будут включать в себя посещение Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, чтобы повысить развитие туристического контакта с Россией. Принятое решение направлено на снятие барьеров и обмен опытом, пишет «Новосвят».

Ранее стало известно, что Шри-Ланка с 1 октября 2024 года ввела безвизовый режим для граждан России и еще 34 государств.

С 19 июля Белоруссия ввела безвизовый режим для граждан еще 35 европейских государств. Порядок пропуска коснется проезда через все автодорожные и железнодорожные пункты пропуска.

В июне грузинская партия «Солидарность во имя мира» попросила президента России Владимира Путина отменить визовый режим между двумя странами.